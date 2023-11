CD&VPLUS Blankenberge gaat drie zaterdagen in dialoog met de burger

Verruimingslijst CD&VPLUS organiseert de eerstvolgende drie zaterdagen dialoogmomenten rond de nieuwe verkiezingscampagne. “Op basis van de bevraging die we in september ‘22 lanceerden, kregen we honderden antwoorden binnen. Onze conclusie daaruit was en is dat de prioriteiten anders moeten liggen en dat hebben we nu vertaald in onze drie kernbegrippen zon, zee en zuurstof, die in grote lijnen onze beleidsprioriteiten voor de komende jaren bevatten. De volgende drie zaterdagen gaan we hiermee de boer op en willen we in dialoog gaan met de mensen”, zegt lijsttrekker Sandy Buysschaert.

Drie dialoogmomenten

Komende zaterdag, 25 november om 17.30 uur, gaat het eerste dialoogmoment ‘ZON’ door in café Sint-Amand in Uitkerke. “Vijf mensen met ervaring en expertise op verschillende vlakken zullen hun mening delen en we gaan ook met de burger in dialoog. We bespreken er onder meer de resultaten van onze bevraging over het sluikverkeer in de Schaapstraat”, klinkt het.

Op zaterdag 2 december vindt om 17.30 uur een tweede dialoogmoment ‘ZEE’ plaats in café Au Luxembourg op de Zeedijk. “Daar gaat het vooral over hoe wij een lokaal bestuur zien. Een lokaal bestuur moet samenwerken, ideeën samenbrengen. Het gaat ook over een verbindend verhaal tussen inwoners”, aldus Buysschaert.

Tot slot is er op zaterdag 9 december nog een derde dialoogmoment onder de noemer ‘ZUURSTOF’. Dit vindt om 17.30 uur plaats in de New Poseidon in de Ruzettelaan. “Dit zal gaan over onze ambitie om ons in de markt te zetten als gezondste stad aan de kust. Dat betekent de zorg dichtbij houden, maar ook zorgen dat mensen vlot en gemakkelijk kunnen bewegen. Over hoe we de stad verder kunnen vergroenen. Over hoe we de parkeerdruk in het centrum en in de woonwijken kunnen verzachten door meer randparkings te realiseren. Daarnaast zullen we er ook het RUP10 Park Oost bespreken waarmee de huidige meerderheid opnieuw richting meervoudige hoogbouw gaat. Wij zien de toekomst voor die zone anders”, klinkt het.