CD&V wil dat de Grote Markt in Ieper er zo uitziet: “Inzetten op vergroening en minder doorgaand verkeer”

In het nieuwste huis-aan-huisblad van CD&V Ieper toont de partij een impressie van hoe de Grote Markt er kan uitzien bij een eventuele vernieuwing. Opvallend in het beeld is het vele groen en een autovrije zone. “Als de herinrichting van de Leet ons iets heeft geleerd, dan is het de roep van de Ieperlingen voor groen en minder onnodig verkeer in de binnenstad”, klinkt het bij CD&V.

Toen Open Ieper, CD&V en N-VA begin september aankondigden dat ze een stadslijst zullen vormen in 2024, maakten ze ook al enkele programmapunten bekend. Eén daarvan is: ‘de Grote Markt is aan opwaardering toe met meer groen en een doordacht autobeleid. Een onderzoek zal gevoerd worden naar de mogelijkheden voor een ondergrondse parking onder de Grote Markt als alternatief voor parkeerplaatsen bovengronds. Ook wordt bekeken om een knip door te voeren tussen de Rijselstraat en D’Hondtstraat’.

Weinig enthousiasme voor Leet

In het nieuwste huis-aan-huisblad van CD&V toont de partij alvast hoe die Grote Markt van morgen er zou kunnen uitzien. “Als de herinrichting van de Leet ons iets heeft geleerd, dan is het de roep van de Ieperlingen voor groen en minder onnodig verkeer in de binnenstad”, klink het in de folder. “De heraanleg kon bij heel wat Ieperlingen niet echt op veel enthousiasme rekenen. Maar er bieden zich andere kansen aan. De heraanleg van de Grote Markt dateert ondertussen van vorige eeuw. Een nieuwe hedendaagse invulling zetten we met stip op de agenda voor de volgende bestuursperiode. Minder doorgaand verkeer en meer groen moeten de Grote Markt een nog aangenamere plaats maken om te vertoeven.”

Gemaakt met AI

Het impressiebeeld in de folder heeft alvast voor- en tegenstanders op de sociale media, maar lokaal CD&V-voorzitter Brecht Vangheluwe nuanceert: “Het is belangrijk te vermelden dat de bewerkte foto slechts een impressie is, die op basis van de echte foto gegenereerd werd met AI. Dit is dus geenszins een kant-en-klaar ontwerp dat zomaar uitgevoerd kan worden. Maar beelden spreken meer dan woorden, en deze foto maakt heel tastbaar en concreet hoe de toekomstige markt er zou kunnen uitzien indien intensief wordt ingezet op vergroening en minder doorgaand verkeer. Het weergegeven deel op de foto is het wandelgedeelte van de Grote Markt.”

Inspraak en participatie

De voorzitter benadrukt dat het uiteindelijke plan dient ontworpen te worden met inspraak en participatie van de Ieperling. “Het moet ook gekaderd worden in een bijgewerkt circulatieplan voor de binnenstad, indien de knip tussen Rijselstraat en D’Hondtstraat wordt doorgevoerd, waarbij de binnenstad nog altijd goed bereikbaar blijft en voldoende parkeerplaatsen biedt”, besluit Brecht Vangheluwe. (TOGH)