CD&V Waregem schuift Kristof Chanterie naar voor als lijsttrekker voor verkiezingen van 2024, Margot Desmet op tweede plaats

CD&V Waregem schuift Kristof Chanterie (50), huidig schepen van economie, sport en omgeving, naar voor als lijsttrekker voor de lokale verkiezingen van oktober 2024. Samen met de lijsttrekker, maakt de partij ook bekend dat fractieleider, Margot Desmet (30) als tweede op de lijst komt. CD&V Waregem is er van overtuigd dat dit een sterk duo is dat in de voetsporen van huidig burgemeester Kurt Vanryckeghem (57) en eerste schepen Rik Soens (60) kan treden. CD&V Waregem trekt hiermee duidelijk de kaart van een vlotte combinatie van ‘ervaring, vernieuwing en verjonging’. Dat werd afgelopen weekend beslist naar aanleiding van een intern referendum. “We zijn heel tevreden dat we het vertrouwen hebben gekregen van de partij. Het doet deugd te zien dat de partij zowel kiest voor de ervaring als voor de vernieuwing. We zijn er van overtuigd dat we met een sterke ploeg naar de verkiezingen van 2024 zullen trekken”, klinkt het bij Kristof Chanterie & Margot Desmet.

Sinds huidig burgemeester Kurt Vanryckeghem in juni 2022 bekend maakte dat hij geen kandidaat burgemeester meer is bij de volgende verkiezingen, circuleerden al verschillende namen in Waregem over wie de mogelijke opvolger kan zijn. Om die knoop door te hakken, koos de partij er voor om een intern referendum te organiseren. Dit maakt duidelijk dat het een belangrijke beslissing is die breed gedragen moet zijn. Het is namelijk essentieel voor voorzitter Marie-Charlotte Schurmans dat CD&V Waregem een sterke ploeg is en blijft, een groot draagvlak is dan ook van cruciaal belang. Op donderdag 16 en zaterdag 18 februari 2023 konden 100 leden van CD&V Waregem hun stem uitbrengen. Het resultaat was, zoals beslist door de partijraad, bindend voor zowel de lijsttrekker als de nummer twee op de lijst.

Kristof Chanterie trekt de lijst, Margot Desmet staat op nummer twee

Kristof Chanterie wordt naar voor geschoven als de lijsttrekker voor CD&V Waregem en hoopt daarmee Kurt Vanryckeghem te kunnen opvolgen. Kristof is 50 jaar, advocaat en momenteel schepen van economie, sport en omgeving. Kristof woont in Waregem, is getrouwd met Charlotte Devos en heeft twee dochters. Nummer twee van de partij is jong talent, Margot Desmet. Huidig fractieleider en raadslid voor cd&v Waregem. Ze is net 30 jaar geworden, eveneens advocaat. Ze is volwassen begeleider bij Chiro Waregem Centrum en speelt basket in Desselgem.

De lijst zal verder vorm krijgen de komende maanden

Hoe de rest van de lijst van CD&V Waregem er zal uit zien, maakt nu onderdeel uit van verdere bespreking. Wél is duidelijk dat naast huidig burgemeester Kurt, ook eerste schepen Rik Soens de lijst niet zal trekken. Rik staat, net als Kurt, volop achter het idee van vernieuwing en verjonging. Beiden zien ze de toekomst van CD&V Waregem hoopvol in.