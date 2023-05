CD&V-voorzitter Marnix Demey hekelt gebrekkige communicatie werken in Koekelare: “Hulpdiensten verliezen kostbare tijd”

Gemeenteraadslid en voorzitter van de lokale CD&V-afdeling Marnix Demey, is niet te spreken over de volgens hem heel gebrekkige communicatie van het gemeentebestuur wat betreft de langdurige werken in de Oostmeet- Cat- en Lekestraat. “Zelfs de hulpdiensten verliezen kostbare tijd en weten door gebrekkige communicatie en aanduiding niet hoe ze het vlugst bij een slachtoffer moeten geraken. In deze moderne tijd met alle communicatiemiddelen die er nu voor handen zijn, kan dat echt niet”, aldus voorzitter Demey.

Alvorens de werken gestart waren in de Catstraat-Lekestraat-Oostmeetstraat uitte de CD&V-fractie in de gemeenteraad al haar bezorgdheid en stelde diverse vragen over de veiligheid voor de inwoners van de straat en omgeving, net als over de communicatie omtrent deze werken.

Bezorgde inwoners

“Meerdere keren hebben wij aangekaart dat de communicatie en coördinatie tekortschieten. Dat kan niet want voor vele inwoners is dit een houvast en een uitkijken naar een volgende fase in de werken”, aldus Marnix Demey. “Dat de werken vertragingen oplopen door het weer en onvoorziene omstandigheden is normaal en dat beamen wij ook. Maar telkens wordt er naar de aannemer verwezen die zijn best doet om bepaalde situaties aan te pakken, bijvoorbeeld bij hevige regenval”, vervolgt de CD&V-voorzitter.

“Ik vind het erg dat de gemeente, die mee opdrachtgever is, geen hogere eisen stelt, uiteindelijk is het de opdrachtgever die betaalt. Wij zitten met onze fractie niet te wachten tot er iets gebeurt maar het loopt wel degelijk fout”, aldus Demey.

Ambulance verliest tijd

“Vorige week verloor een ambulance ongelooflijk veel kostbare tijd om een woning in de Catstraat te bereiken. De ambulance komende van Torhout kon niet via de Oostmeetstraat (staat aangeduid dat straat afgesloten is) ter plekke komen. Dus via Sterrestraat naar Brugse Heirweg en dan via de Mokker, maar daar aangekomen éénzelfde scenario. Dan maar via de Westmeetstraat naar Binnenstraat, ook dat lukt niet en via Westmeetstraat – Oostmeetstraat lukte het ook niet. Dan maar via de Hovaerestraat tot aan de Pluim. Heeft u enig idee hoeveel tijd dit in beslag genomen heeft”, vraagt Demey zich tot besluit luidop af.

“Mag ik u zeggen dat de mensen aanwezig bij het slachtoffer, zich altijd de vraag zullen blijven stellen als die ambulance op tijd was geraakt, dan hadden wij onze moeder nog? Ik zeg niet schepen van Openbare Werken, dat dit uw schuld is, maar ik vind het mijn verdomde plicht om dit aan te kaarten om te voorkomen dat zo’n situaties zich nog voordoen. Dit kon vermeden worden door duidelijke communicatie aan het begin van de werken aan te duiden tot waar je kan geraken. Er zijn op vandaag communicatiemiddelen genoeg om zo’n situaties te vermijden”, zo besluit CD&V-voorzitter Marnix Demey.

Schepen van Openbare Werken Dirk Ampoorter antwoordde op de gemeenteraad, dat de afspraak is dat alle hulpdiensten dagelijks de gemeentelijke website moeten raadplegen omtrent de bereikbaarheid van de straten in het werkgebied vooraleer uit te rukken. (Eric Vanhooren)