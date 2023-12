CD&V verruimt naar Team Bredene en stelt partijlogo voor: “We gaan voor de helft verruimers op de lijst”

Op de valreep van het jaar heeft Team Bredene, de verruimingslijst van CD&V Bredene, zijn logo en met Tony Vanmassenhove en Jason Thuyn de eerste twee verruimingskandidaten voorgesteld. Een kartel met N-VA, waarover eerder in de wandelgangen werd gefluisterd, komt er volgens boegbeeld Kristof Vermeire niet. “Onze deur staat wel open voor wie eerder kandideerde voor een andere partij”, aldus Vermeire.

‘Ervaren gids’ Kristof Vermeire, vandaag schepen in een Vooruit/CD&V-coalitie, stelde zaterdagmorgen het partijlogo van Team Bredene voor. “We voeren daarmee de beslissing van het CD&V-partijbestuur, om bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen te kiezen voor een nieuwe partijnaam, uit. De keuze voor deze naam is geen toeval. Met ‘team’ drukken wij onze verbondenheid uit, we willen in team samenwerken met en voor alle Bredenaars. Het tweede deel van de naam – ‘Bredene’ – spreekt dan ook voor zich. We zetten ons nergens tegen af maar willen net een positief verhaal schrijven. Inwoners die zich op een positieve manier politiek willen engageren voor onze gemeente zijn welkom bij ons.”

Ervaren lijsttrekker

Kristof Vermeire (49) wordt Teamleider van Team Bredene. De keuze voor Vermeire als kopman lijkt evident. Hij is al 23 jaar lid van de gemeenteraad en was achtereenvolgens gemeenteraadslid, fractieleider, gemeenteraadsvoorzitter en sinds 2016 schepen. Onder zijn bevoegdheden vallen vandaag onder meer ruimtelijke ordening, omgevingsvergunningen, personeel en bibliotheek.

“CD&V Bredene is een bestuurspartij. We zweren wat we al gerealiseerd hebben niet af maar willen straks nieuwe accenten leggen”, duidt de kopman. “Zo moet erfgoedbeleid een speerpunt worden op het vlak van ruimtelijke ordening. We pleiten ook voor afvalstraten op alle wijken en een algemene vergroening van onze gemeente, die verder blijft verstedelijken. Daarom willen we van begraafplaats Priorij een groene oase maken en het kerkplein Dorp herinrichten en het beter laten aansluiten op het kerkhof van Sint-Rikier.”

Team Bredene is volgens zijn lijsttrekker gekant tegen belastingverhogingen. “We zouden eigenlijk liefst minder belastingen zien want de limiet is bereikt. Bredene heeft geen grote, prestigieuze projecten meer op stapel staan. Er is al een nieuw politiebureau, woonzorgcentrum…en het nieuwe zwembad staat in de steigers.”

Vermeire hoopt achter de nieuwe vlag voor de helft CD&V-kandidaten en voor de andere helft verruimingskandidaten te scharen. “Een kartel met wie dan ook streven we niet na maar onze deur staat wel open voor wie eerder voor een andere partij opkwam.

En neen, met onze nieuwe naam nemen we geen afstand van ons CD&V-verleden. We willen het met een ruimere lijst electoraal beter doen. Dit is dan ook geen paniekvoetbal. De gesprekken over deze nieuwe strategie zijn al een jaar aan de gang. We hebben er goede hoop in dat we met deze verruimde lijst meer zetels in de wacht zullen kunnen slepen dan in 2018 (toen CD&V van 3 naar 2 zetels terugviel, red.).

Puur lokale lijsten zijn overigens stilaan vaste prik in Vlaanderen. En vergeet niet dat wij in het verleden al als Gemeentebelangen en Recht voor Allen naar de kiezer trokken. Deze aanpak is dus niet nieuw.”

Twee oud-gemeentepersoneelsleden als eerste verruimers

Samen met het nieuwe logo stelde Vermeire zaterdag meteen ook 2 nieuwe kandidaten voor. “Jason Thuyn (29) en Tony Vanmassenhove (65) hebben allebei ooit voor de gemeente gewerkt. Jason werkte tot voor kort in de Jeugddienst en is nu zelfstandig ramenlapper. Tony werkte het grootste deel van zijn beroepsloopbaan in de Technische Dienst en is nu gepensioneerd. Hij was ook ACV-vakbondsafgevaardigde. Het zijn twee mensen, die door hun vroegere job onze gemeente ook van binnenuit kennen. Deze ervaring is een meerwaarde voor ons team.”