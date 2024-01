CD&V trekt onder de naam ‘Team burgemeester’ naar de kiezer in Hooglede

Huidig burgemeester Frederik Demeyere en gemeenteraadsvoorzitter Arne De Brabandere zetten hun schouders onder het nieuwe politieke project ‘Team burgemeester’.

“Het nieuwe team komt voort vanuit de lokale CD&V-afdeling, maar wil verder kijken dan de bestaande partijen”, verduidelijkt Demeyere. “Al willen we het label van CD&V zeker niet weggommen, de waarden vanuit de CD&V zijn universele waarden. We kiezen echter voor een nieuw verhaal waarin we breder willen gaan en mensen willen engageren om mee te stappen in dat verhaal zonder de noemer CD&V.”

Logischerwijs zal huidig burgemeester Frederik Demeyere de lijst trekken al werd dat nog niet bevestigd. “We zijn nog niet bezig met wie op welke plaats zal komen. We komen pas met onze lijst naar buiten na de federale en Vlaamse verkiezingen van juni.”