CD&V Torhout maakt namen voor gemeenteraadslijst bekend

CD&V Torhout heeft 25 van de 27 kandidaten voor haar lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober bekendgemaakt. Burgemeester Kristof Audenaert trekt de lijst, Vlaams minister Hilde Crevits duwt ze.

Naast Audenaert en Crevits presenteren elf huidige gemeenteraadsleden van de christendemocraten zich opnieuw aan de kiezer: Pieter Billiet, Hans Blomme, Joost Cuvelier, Lieselotte Denolf, Elsie Desmet, Rita Dewulf, Delphine Levrouw, gedeputeerde Bart Naeyaert, Annick Vanderspurt, Sandy Vanparys en Mieke Verduyn. Enkel raadslid Dirk Dauwe haakt af.

Waren in 2018 niet verkozen, maar wagen opnieuw hun kans: Heleen Bartsoen, Kristoff Demoor, Joke Swyngedouw en Adeline Tapsoba.

Acht volledig nieuwe gezichten

Acht kandidaten zijn volledig nieuw: Peter Blondeel, Leen Clybouw, Stijn Deboysere, Kris Defreyne, Ellen Degrande, Philip Pauwels, Gianni Vanhouwe en Wouter Teerlinck.

De bekendmaking had zondagmiddag plaats tijdens het nieuwjaarsfeest van de partij in zaal De Bosgalm, meteen de prille start van de campagne. Over de volgorde van de kandidaten op de lijst werd er nog niet gecommuniceerd. Blijkbaar zijn nog niet alle knopen doorgehakt.