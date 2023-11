CD&V stapt uit Gemeentebelangen in Knokke-Heist en trekt met N-VA naar de kiezer

Opnieuw een opmerkelijke wending in de al een hele tijd erg woelige gemeentepolitiek in Knokke-Heist. CD&V, dat al dertig jaar mee bestuurt onder de Gemeentebelangen-koepel, trekt samen met huidig oppositiepartij N-VA – op één lijst – naar de verkiezingen volgend jaar.

“We voelen dat de inwoners van Knokke-Heist houvast willen. De politieke malaise, kibbelende politici, grote en kleine schandalen… de situatie van de afgelopen maanden is ongezien en moet ophouden. We gaan voor een nieuw en sterk team met enerzijds politici met ervaring, zoals parlementslid Cathy Coudyser en schepen Bert De Brabandere maar daarnaast ook ruimte voor vernieuwing en frisse ideeën. Met kernwaarden als integriteit, respect voor allen en gelijkwaardigheid willen we het duidelijk anders aanpakken dan het huidige bestuur”, zegt Steve Ronse, voorzitter van N-VA Knokke-Heist.

Wederzijds vertrouwen

Volgens Ignace De Devreese, voorzitter van CD&V Knokke-Heist, hebben de betrokken partijen na enkele nachtelijke overlegrondes vastgesteld dat er een groot wederzijds vertrouwen is. “Dit vertrouwen is gebaseerd op respect en een duidelijke gezamenlijke visie op een sterke toekomst voor de gemeente. We hebben dertig jaar lang mee de kar getrokken bij Gemeentebelangen maar we sluiten dat hoofdstuk na de verkiezingen af”, klinkt het bij CD&V Knokke-Heist.

“De oprichting van een nieuwe beweging, met de voorlopige werknaam #voorKH, kadert binnen onze uitdrukkelijke wens om de levenskwaliteit in Knokke-Heist op peil te houden. Iedere deelgemeente heeft zijn eigen eigenheid en die willen we bewaken en zelfs versterken.”

Komende maanden loyaal blijven

De afdelingsvoorzitter van CD&V wijst erop dat de CD&V-schepen, zijnde Bert De Brabandere, en gemeenteraadsleden in de komende maanden loyaal zullen blijven aan de huidige samenwerking met Gemeentebelangen. “De voorzitters en afdelingsbesturen zullen intussen de toekomst voorbereiden. Voor de uitbouw van de beweging stopt het echter niet bij partijgrenzen”, klinkt het nog bij CD&V. “Een goede visie stopt niet bij een partijvlag. We stellen onze beweging daarom uitdrukkelijk open voor onafhankelijken en allen die Knokke-Heist een warm hart toedragen. In de komende maanden zullen we een duidelijk verkiezingsprogramma opmaken en een lijst met kandidaten voorstellen met een groot hart voor de gemeente.”