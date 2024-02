CD&V schuift haar lijsttrekkers naar voren

Met het verkiezingsjaar dat zich op gang trekt, laten meer en meer partijen dan ook in hun kaarten kijken. In Menen was het dit keer de beurt aan CD&V, die met Laurent Coppens en Caroline Vanraes hun lijsttrekkers naar voren schuiven.

Het was een ware coup de theatre, toen bij de verkiezingen van 2018, publiekslieveling en absoluut stemmenkanon Martine Fournier aan de kant werd geschoven. Een monstercoalitie duwde de CD&V, de grootste partij van Menen, recht naar de oppositiebanken. In 2021 gaf Martine Fournier dan ook al te kennen dat ze de politiek vaarwel zou zeggen. Haar mandaat in de gemeenteraad gaf ze uit handen, en in 2022 trok ze ook de deur van de senaat achter zich dicht. Haar mandaat in het Vlaams Parlement komt dit jaar eveneens ten einde, waarna ze zich volledig zal focussen op nieuwe uitdagingen. Heel even werd nog over een eventuele terugkeer op het gemeentelijk podium gespeculeerd. Martine is nog altijd een graag geziene verschijning in het straatbeeld en kan nog steeds teren op een indrukwekkende aanhang. Toch werden alle geruchten afgelopen weekend de kop ingedrukt. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden de lijsttrekkers voor Menen bekendgemaakt en van de naam Fournier ontbrak elk spoor. Voormalig schepen Laurent Coppens zal, samen met gemeenteraadslid Caroline Vanraes, de lijst voor CD&V in Menen trekken.

Eerste reactie

“Over het programma waarmee we naar de kiezer zullen trekken, kan ik helaas nog niets vertellen”, klonk het in een eerste reactie van Laurent Coppens. “We sleutelen daar nog volop aan en willen dat pas bekendmaken eens het afgewerkt is. Qua lijstvorming kan ik ook nog niet uitweiden, al zal het zeker geen copy-paste zijn van de vorige verkiezingen. Namen zullen we dan ook ten gepaste tijde publiekelijk maken. Wat ik wel al kan meegeven, is dat we een partij van overleg zullen zijn. Geen verrassingen, maar lokale politiek met de mensen. Het is meer dan ooit belangrijk om dicht bij de bewoners te blijven en in te spelen op hun noden.”