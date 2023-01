CD&V reageert op sportraad: “Geld groeit niet aan de bomen”

De kritiek van de stedelijke sportraad dat de stad zich niet mag beroepen op geldnood om geen visie op de sport te ontwikkelen, is bij CD&V niet in dovemansoren gevallen. “De partij is volop met een langetermijnvisie bezig”, zeggen voorzitter Hilde Stockman en sportschepen Rita Dewulf. “Maar sowieso groeit het geld niet aan de bomen.”

In onze vorige editie haalden voorzitter Patrick Bostoen en ondervoorzitter Ivan Rabaut van de Raad van Sportambassadeurs het grof geschut boven en sneerden dat het stadsbestuur het vertikt om een klare visie op de sport te ontwikkelen. “Zelfs al is er momenteel geen geld, je moet plannen smeden en dat gebeurt niet”, was de teneur van hun uitval.

Studie voor site Thor

Een reactie vanwege het stadsbestuur kon niet uitblijven.

“Laten we niet vergeten dat de stadskernvernieuwing een flinke hap uit ons budget heeft genomen”, aldus CD&V-voorzitter Hilde Stockman. “Er is iets moois van gemaakt, waar we met alle Torhoutenaren trots op kunnen zijn. Maar zoals we allemaal weten, groeit het geld niet aan de bomen. We willen, naast de sport, ook inzetten op tal van andere beleidsdomeinen. En dit zonder de belastingen te verhogen.”

“Met het schepencollege zijn we volop vooruit aan het kijken voor een langetermijnvisie voor de sport”, pikt schepen van Sport Rita Dewulf in. “Dat moeten we echter samen zien met de ontwikkeling van de hele site Thor en de brede omgeving ervan. Het domein van de voormalige meubelfabriek biedt enorm veel potentieel, maar alles dient goed doordacht te worden. Vandaar de keuze van het stadsbestuur om samen te werken met het studiebureau Plusoffice Architects uit Brussel, dat een structuurschets en een ontwikkelingsstrategie zal opmaken. Dat kost 100.000 euro. De opstart gebeurt heel binnenkort en de studie loopt maximum een jaar. Sowieso is er een akkoord dat er een nieuw zwembad komt op de site Thor en dat het huidige zwembad in werking blijft zolang er geen nieuw opengaat.”

Containers Velodroom

“Tijdens corona hebben we geïnvesteerd in het sportaanbod op alle wijken, wat enorm gewaardeerd werd door de buurtbewoners”, vult voorzitter Stockman aan. “Plus: de sportverenigingen kregen toen in totaal 238.119 euro ter compensatie van het moeten annuleren van hun activiteiten.”

“Er hebben inderdaad geen grote sportinfrastructuurwerken plaatsgehad”, geeft schepen Dewulf toe. “Eerst wilden we onze globale visie op sport uitwerken samen met de mogelijkheden van de site Thor. Wel hebben we de voorbije vier jaar geïnvesteerd in het diversifiëren van het sportaanbod en dit voor 176.000 euro. Dan denk ik aan de aanleg van drie beachvolleybalvelden, klimtoestellen op het sportstadion en het landschapspark ‘t Hoge Water, mobiele doelen, een roeimachine, een spinningtoestel, netten voor de werperskooi, een omheining voor het voetbalveld in Wijnendale, verlichting voor de atletiekpiste en noem maar op. En binnenkort wordt er gestart met de installatie van acht nieuwe kleedcontainers plus bergruimte voor de voetballers op het stadion De Velodroom, goed voor 285.000 euro.”

Hoog in het vaandel

“Als schepen van Sport is het zeker mijn bedoeling om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen en dit in diverse disciplines. Participatie met de stadsdiensten en de betrokken adviesorganen, waaronder de stedelijke sportraad, draag ik hoog in het vaandel. Tijdens de vergaderingen van de sportraad luister ik aandachtig naar de bekommernissen die er geuit worden.”