CD&V Plus verwelkomt nieuwkomer Sarah Broos: “Rechtstreekse schakel met jeugd en ondernemers”

Iets meer dan een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen stelde verruimingslijst CD&V Plus nog een nieuwe kandidate voor: de 28-jarige Sarah Broos komt uit een ondernemersfamilie en staat zelf in het onderwijs. “Samen met Sarah willen we onze ambitie om het sociaal beleid na 2024 vorm te geven, kracht bij zetten. Een van de elementen is een sterk ondersteunend gezinsbeleid en dat betekent ook investeren in de schoolgaande jeugd”, zegt lijsttrekker Sandy Buysschaert.

“Investeren in toekomst van jeugd”

“Dat onze stad met meerdere sociale uitdagingen kampt, is een open deur intrappen”, zegt Buysschaert. “We zitten met een sterk vergrijsde bevolking, maar evenzeer met de uitdaging om de kansarmoede bij kinderen opnieuw te laten dalen. Dat betekent investeren in de toekomst van onze jeugd, en met Sarah hebben we nu een rechtstreekse schakel om dit plan vorm te geven. We willen de nodige initiatieven ontwikkelen die ondersteunend werken naar gezinnen met kinderen”, klinkt het.

Ook op andere beleidsdomeinen kan Sarah volgens Buysschaert het verschil maken. “Denk maar aan een vriendelijk ondernemersklimaat: haar ouders en broer baten in Blankenberge Versmarkt Fruitpaleis uit, waardoor ze zelf ook heel wat feeling heeft met de lokale zelfstandigen in onze stad.”

Zelfstandigen steunen en samenwerken met scholen

“Mijn familienaam doet vermoedelijk al bij veel mensen een belletje rinkelen”, glimlacht Sarah.

“Onze lokale zelfstandigen zijn het hart van onze toeristische stad en ik wil helpen om de verschillende ondernemingen verder te laten bruisen. Dit kan door vanuit het beleid gunstige activiteiten en evenementen voor hen op poten te zetten.”

Sarah geeft les in het eerste leerjaar. “We willen met CD&V Plus ook intensief met de scholen gaan samenwerken in het belang van elk kind. Wat me aanspreekt in het verruimingsproject van CD&V? De duidelijke dialoog en open visie die centraal staan”, klinkt het. “Als we een antwoord willen bieden aan de uitdagingen die er zijn in onze stad, dan moeten we expertise en ervaring in huis hebben op tal van beleidsdomeinen. Op het vlak van onderwijs en jeugd hebben we met Sarah een extra troef om ons verbindend verruimingsproject verder vorm te geven”, besluit Marc Dhondt.