CD&V over woonzorgcentrum: “Dossier blijft maar aanslepen”

Het stadsbestuur kondigde onlangs de samenwerking aan met publieke zorgspeler Motena die tot een nieuw woonzorgcentrum moet leiden. “Hoewel in het persartikel beloofd, is er geen woordje uitleg over dit dossier geagendeerd op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 november. Dus hebben we het zelf maar geagendeerd. Er zijn immers heel wat vragen”, zegt Sandy Buysschaert (CD&V).

“Het was alweer geleden van 16 december 2022 dat er nog berichtgeving was omtrent het woonzorgcentrum”, zegt Buysschaert. “Toen klonk het nog dat er twee spelers waren en er ‘binnenkort’ een keuze zou worden gemaakt. Ondertussen zijn we weer bijna een jaar verder. Er was al een afwijking van de erkenningsvoorwaarden toegestaan – tot 31 december 2022 – en het stadsbestuur vroeg net voor het vervallen van die datum een nieuwe verlenging aan. Die extra verlenging eindigt eind volgend jaar, de tijd dringt dus. Dat het dossier niet geagendeerd staat op de komende Raad voor Maatschappelijk Welzijn, verwondert ons bovendien. Wij vragen dringend duidelijkheid over de timing, de voorwaarden van de samenwerking, de impact voor de huidige en toekomstige residenten, en uiteraard voor het personeel.” Fractievoorzitter Jan De Soete vult aan: “In de pers lazen we dat de bouw van een nieuw woonzorgcentrum moet starten in 2026 om in 2028 afgerond te zijn. Wat met de verlenging van de erkenningsvoorwaarden, die maar loopt tot eind 2024? Hoe zeker is het stadsbestuur dat dit geen probleem vormt voor het verder huisvesten van de huidige bewoners?”

Minder plaatsen

“Onze tweede vraag betreft de daling van het aantal voorziene plaatsen in het te bouwen woonzorgcentrum: van de huidige 140 gaat het naar 120 plaatsen, terwijl we met een sterk vergrijsde bevolking zitten. Wat met de korting op de dagprijs die inwoners van Blankenberge genieten als ze hun intrek nemen in het woonzorgcentrum? Kunnen zij daar in de toekomst blijvend van genieten? Dit dossier sleept al aan van in de vorige legislatuur, toen er in 2013 en in 2015 een woonzorgdorp inclusief rusthuis, assistentiewoningen en dagopvang werd aangekondigd. Stapt men daar nu van af en wordt het een traditioneel woonzorgcentrum? Ondertussen zijn we meer dan tien jaar verder en is het vijf voor twaalf. Hoogbouw vindt blijkbaar een pak vlugger de weg naar de tekentafel”, klinkt het.