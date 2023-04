CD&V Oostkamp kiest een voornaam en wordt cd&v team 80twintig

CD&V Oostkamp start op zaterdag 22 april haar verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op met de bekendmaking van de naam waarmee de partij in 2024 naar de kiezer wil trekken. CD&V Oostkamp kiest voor een meer lokaal karakter en wordt “cd&v team 80twintig”.

CD&V Oostkamp gidst Oostkamp al decennialang in een sterk veranderende wereld. Het resultaat is dat mensen hier graag wonen, verblijven, ondernemen “Uit onderzoek blijkt telkens opnieuw dat onze inwoners best fier zijn op hun gemeente. In diezelfde cijfers staat ook te lezen dat het vertrouwen in het bestuur groot is. Dit geeft onze partij en onze mandatarissen de energie om dagdagelijks het beste van zichzelf te blijven geven. We zijn niet enkel CD&V maar ook, en eigenlijk vooral een hecht lokaal team dat elke dag opnieuw samen voor onze gemeente gaat. We vinden het belangrijk om in onze naam zowel onze roots, ons lokaal engagement als het belang dat we hechten aan samenwerking te etaleren”, weet Jan de Keyzer te vertellen.

cd&v team 80twintig

Daarom opteren ze bij CD&V voor een nieuwe naam, een toevoeging van een voornaam zoals ze zelf meegeven: cd&v team 80twintig. “Met de voornaam “team 80twintig“ beklemtonen we dat we een lokale partij zijn die dagelijks bezig is met de belangen, noden en wensen van onze inwoners. Het woord team etaleert duidelijk het belang dat we hechten aan de goede samenwerking tussen onze mandatarissen en bestuursleden die een hecht team vormen. We houden er echter aan om zeker ook onze ‘familienaam’ te bewaren, nl. CD&V. We onderschrijven hiermee ten volle de waarden van onze moederpartij waarmee we ‘bovenlokaal’ verbonden blijven.” Verduidelijkt voorzitter Johan Dedeene.

In de nieuwe naam schrijven ze het Oostkampse postnummer in cijfers en letters om aan te tonen dat ze niet voor de éne of de andere groep beleid voeren, maar voor iedereen. Ze geloven immers ten volle in gemeenschapsvorming. Het biedt ze ook de creatieve oplossing om de twintig leestekens op de stembrief optimaal te vullen. Hiermee

Etaleert CD&V onmiddellijk ook de oplossingsgerichtheid van het Oostkampse team. De diverse kleuren in het logo geven aan dat ze zoveel mogelijk mensen willen verbinden met elkaar en dat niemand finaal achterlaten wordt. Iedereen telt mee.

“Het frisse, speelse logo accentueert het dynamische van onze partij. We zijn ervoor jonge en minder jonge mensen, maar onze blik is steeds op de toekomst gericht. Vanuit de insteek van het rentmeesterschap voeren we een beleid waarbij we een sterke gemeente en solide gemeenschap aan de volgende generatie(s) kunnen doorgeven.” Besluit Johan Dedeene. (GST)