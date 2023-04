CD&V maakt met Ann Van Essche als eerste partij lijsttrekker voor gemeenteraadsverkiezingen bekend

De gemeenteraadsverkiezingen van 2024 zijn nog anderhalf jaar van ons verwijderd, maar dat houdt meerderheidspartij CD&V niet tegen om nu al zijn lijsttrekker bekend te maken.

De Izegemse christendemocraten schuiven huidig zorg- en welzijnsschepen Ann Van Essche als lijsttrekker naar voor. “Een keuze die unaniem genomen is”, vertelt partijgenoot Dries Dehaudt. “We hebben dit binnen de partij al even bepaald, maar nog even gewacht om te communiceren. Nu we gestart zijn met onze ‘Zet u bie’-tournee vinden we de tijd rijp om er mee naar buiten te treden.”

Ann Van Essche woont in Kachtem en is binnen CD&V verantwoordelijk voor Vrouw & Maatschappij. In 2018 was ze al eens lijsttrekker en werd ze als enige van haar partij schepen in een coalitie met N-VA. “Toen behaalden we drie zitjes, nu mikken we op vier of vijf zitjes. In het beste geval keren we terug naar de zes zitjes die we vroeger hadden”, vertelt ze. “We hebben zes jaar in de meerderheid gezeten en konden mee beleid maken. We hebben in die vijf jaar enkele mooie zaken kunnen realiseren, waaronder de opmaak van een armoedeplan. Ook in coronatijden stonden we present. Zo hebben we vanuit De Plataan een babbelbox gelanceerd om mensen contact met elkaar te laten houden.”

De CD&V-lijst begint stilaan vorm te krijgen. “We hebben een jonge ploeg en er komen zich nu al mensen aanbieden”, aldus Ann. “Van ons programma maken we de komende maanden werk. Daarom trekken we met onze Zet u bie-cafés naar de zeven wijken en deelgemeentes in Izegem. We zijn al in Kachtem en de Sint-Rafaëlwijk geweest. In mei gaan we naar Emelgem en in juni staan we op de Batjes. Later volgt onder andere nog de Bosmolens en De Mol. Mensen kunnen ter plekke ideeën opschrijven en in een vat deponeren. Met die input gaan we aan de slag om ons programma te vervolledigen.”