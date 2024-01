CD&V Lichtervelde trekt onder de naam Resp&ct 8810 naar de kiezer

In Lichtervelde trekt CD&V naar de kiezer onder de naam Resp&ct 8810. Huidig burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (61) trekt de lijst. Resp&ct 8810 nam op de lijstvoorstelling meteen de gelegenheid te baat om vijf gloednieuwe kandidaten voor te stellen.

Het was lokaal voorzitter en schepen Steven Kindt die tijdens de nieuwjaarsreceptie de naam onthulde waarmee CD&V in oktober naar de kiezer trekt. “Respect is de sleutel voor succes”, aldus Steven Kindt. “Wat we doen, willen we doen met respect voor alle inwoners van Lichtervelde. De naam van onze lijst dekt de lading dan ook helemaal.”

Resp&ct 8810 kreeg als baseline ‘CD&V werkt voor jou’ mee. Steven maakte in één ruk ook bekend dat huidig burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn lijsttrekker en meteen ook opnieuw kandidaat-burgemeester is. Beeusaert-Pattyn staat al 23 jaar onafgebroken aan het roer van de gemeente en is daarmee ook de langst zittende burgemeester van Vlaanderen. “Met Resp&ct 8810 laten we CD&V niet los”, weet de burgemeester. “Het is een verruimingsactie zonder daarbij de link met CD&V los te laten”.

Vijf nieuwe gezichten

Resp&ct 8810 stelde op de nieuwjaarsreceptie vijf nieuwe namen voor die op haar lijst zullen prijken. Andy Tommeleyn (38) is landbouwer, oud KLJ’er en voorzitter van de Landelijke Gilde Lichtervelde. Wouter De Clerck (41) geeft les aan het VTI Torhout en is oud-scoutsleider. Lukas Gunst (23) is de kleinzoon van ereschepen Frans Gunst. Hij studeert logopedie aan de KU Leuven. Saar Laridon (23) is studente ergotherapie en groepsleidster bij de meisjesscouts. Dries Naert (47) is chef kok en geeft les aan hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge. In 2023 werd hij genomineerd als ‘praktijkleerkracht van het jaar’.

Resp&ct 8810 kreeg op de nieuwjaarsreceptie ook het gezelschap van oud federaal minister Nathalie Muylle, die lijsttrekker voor de kamer is bij de verkiezingen in juni en van Vlaams minister Hilde Crevits, lijsttrekker voor het Vlaams parlement in onze provincie. Hilde Crevits had burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn heugelijk nieuws te melden. Zowel de langverwachte uitbreiding van het woonzorgcentrum als de uitbouw van een lokaal dagverzorgingscentrum kregen volgens de minister definitief groen licht van Vlaanderen.