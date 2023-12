CD&V Kortrijk maakt resultaten bevraging Kortrijk Kiest bekend: “Thema’s deelgemeenten, veiligheid en mobiliteit leven bij de Kortrijkzaan”

In de Oude Raadszaal maakte CD&V Kortrijk de resultaten bekend van een grote bevraging die de partij op poten zette. Daaruit bleek dat de thema’s deelgemeenten, veiligheid en mobiliteit voor de kiezer op dit moment het belangrijkst zijn.

In september lanceerde CD&V Kortrijk een grote bevraging onder de naam Kortrijk Kiest. 1.817 mensen namen daaraan deel. Uiteindelijk werden 1721 daarvan gebruikt – er werd immers op toegezien dat er niet te veel inzendingen vanuit hetzelfde IP-adres kwamen. “De onderzoeksgroep is organisch ontstaan”, verzekert Hannelore Vanhoenacker, fractieleidster in de Kortrijkse gemeenteraad. “We gingen hiervoor niet op markten staan of van deur tot deur bevragen.”

Representatief

In de Oude Raadszaal van het Kortrijkse stadhuis werden de bevindingen van de bevraging meegedeeld. “De inzendingen zijn representatief volgens geslacht, leeftijdsgroepen en verdeling Kortrijk centrum versus de deelgemeenten”, legt gemeenteraadslid Benjamin Vandorpe uit. “De Kortrijkzanen kozen er drie thema’s uit die er duidelijk uitsprongen. Dat waren ‘mobiliteit en verkeer’, ‘veiligheid’ en ‘buurten en deelgemeenten’. Per gekozen thema werden dan vier stellingen naar voor geschoven waarop gestemd diende te worden.”

“Tijdens de bevraging was er ook de mogelijkheid om suggesties te doen voor het volgende bestuur. 551 inwoners formuleerden voorstellen. Het team van CD&V Kortrijk is er intussen mee aan de slag gegaan en neemt dat mee richting de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Aangezien er bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen geen stemplicht meer is, vroegen we ook of de ondervraagde zou gaan stemmen. 73,3% gaf alvast aan zeker een stem uit te brengen. We vroegen overigens niet op welke partij de persoon in kwestie zou gaan stemmen, om de antwoorden niet te beïnvloeden.”

Buurten en deelgemeenten

Het derde grootste thema dat naar voren kwam in de bevraging zijn de buurten en deelgemeenten. Bestuurslid Franky Canoot analyseert de cijfers: “Buurtbewoners willen bij grote bouw- en wegenwerken in de omgeving betrokken worden – dat gaat om 41,1% (van de mensen die koos voor dat thema, koos 41,1% deze stelling als belangrijkste, red.) – en de sociale dienstverlening moet dichter bij huis volgens 24,3%. Daarnaast geeft 23,4 % aan dat verenigde buurtinitiatieven betere financiële en logistieke ondersteuning verdienen.”

Veiligheid

Een nog net iets groter aandeel van de ondervraagden vond veiligheid het belangrijkste thema. Bestuurslid Felix De Clerck: “Zowel in de stad als in de deelgemeenten wil men slimme stadsverlichting, zo’n 47,1% geeft dat aan, zodat straten en pleinen energiezuinig en veilig verlicht blijven. Belangrijk daarbij is dat de bevraging er kwam voordat een referendum uitwees dat de stadsverlichting opnieuw aan zou gaan. 34,2% wil dat er meer inspanningen worden gedaan om inbraken in woningen te voorkomen. Zeker in Marke (50%) en Heule (42%) zijn er uitschieters die te linken kunnen vallen aan de inbraken.”

Mobiliteit en verkeer

Het belangrijkste thema bleek mobiliteit en verkeer te zijn. Gemeenteraadslid en nationaal voorzitster van Jong CD&V doet een woordje uitleg: “35% geeft aan dat de fiets- en voetpaden veiliger en beter onderhouden moeten zijn. De gevaarlijke verkeerspunten moeten volgens 29,4% zo snel mogelijk aangepakt worden. Onlangs bleek nog dat op de lijst van de zwarte kruispunten in onze provincie er zes in Kortrijk liggen. Dat kan niet. Dit is een Vlaamse aangelegenheid, maar als stadsbestuur kan je meer doen dan dit. CD&V Kortrijk dringt aan op een degelijk mobiliteitsplan waar plaats is voor elke weggebruiker.”

In de Kortrijkse politiek beroerde mobiliteit de laatste dagen alleszins ook de gemoederen. Zo kaartte schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) vrijdag aan dat hij ontevreden is met de tweede fase van de uitrol van het decreet basisbereikbaarheid, waardoor 148 bushaltes in Kortrijk sneuvelen. Ook volksvertegenwoordigster en Kortrijks gemeenteraadslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang) uitte in het mobiliteitsdebat op dinsdag haar bezorgheden over de uitrol ervan. PVDA Kortrijk protesteerde overigens net voor de gemeenteraad van 11 december voor de ingang van het stadhuis omdat de buslijnen 2 en 9 zullen gaan verdwijnen vanaf 6 januari.

CD&V Kortrijk maakt nog geen namen voor de lijst van de verkiezingen volgend jaar in oktober bekend. “Inhoud eerst, dan pas gezichten”, aldus voorzitster Siska Buysschaert. “Zoals gezegd, gaan we met deze punten, vanuit de oppositie, nu reeds aan de slag! We zullen erop toezien dat deze punten gerespecteerd worden. We wachten daarvoor niet op de volgende legislatuur”, concludeert de voorzitster.