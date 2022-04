CD&V Kortrijk lanceert concrete initiatieven voor ondersteuning van de private kinderopvang

Meerdere private kinderdagverblijven sluiten op vandaag de deuren. Een kleinschalig privaat kinderdagverblijf dat voldoet aan de personeelsnorm, heeft het momenteel niet onder de markt.

“Nochtans. Kinderopvang blijft een must in kader van inclusie, activering en zeker in het kader van integratie tot de arbeidsmarkt.”, aldus Mia Cattebeke gemeenteraadslid en co-voorzitter CD&V Kortrijk

“Daar vraagt men van de medewerkers vaak een grote flexibiliteit qua werkuren, wat uiteraard zijn weerslag heeft op de openingsuren van kinderopvangdiensten. En hier knelt het schoentje voor de kinderopvang.” CD&V hamert al lang op de uitbreiding kinderopvang als hefboom naar werk en integratie. Samen met de VDAB ligt hier voor Stad Kortrijk nog heel wat werk op de plank.

“Naast de eigen initiatieven van het lokaal bestuur moeten we als stad ook werk maken van meer ondersteuning van het privaat initiatief in de kinderopvang.”, verduidelijkt Mia Cattebeke,

Grote nood

“Het is immers vooral bij die groep -zelfstandige kinderdagverblijven- dat er een grote nood is aan een betere work-life balance, aan begeleiding, coaching en aan logistieke ondersteuning. De grote flexibiliteit die gevraagd wordt en de beperkte marges op vlak van personeelsbezetting, zetten de ‘work-life-balance’ van organisatoren en medewerkers dermate onder druk dat zij besluiten om hun kinderopvang stop te zetten.”

CD&V Kortrijk lanceert daarom twee concrete voorstellen, om vanuit Stad Kortrijk de private kinderopvang te ondersteunen en te helpen ontzorgen, tegen een vergoeding weliswaar. Ten eerste, via VORK instaan voor de centrale bereiding en distributie van de maaltijden in de kinderopvang. Een competentie die reeds opgebouwd werd tijdens Corona en die nu verder kan ingezet kan worden.

Daarnaast, het organiseren van een pool van mensen die kunnen inspringen als vlinders wanneer medewerkers van kleine(re) kinderopvangdiensten (eventueel langdurig) uitvallen door ziekte. CD&V Kortrijk legt het voorstel in elk geval voor ter beslissing op de komende gemeenteraad.