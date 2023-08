CD&V Kortrijk gaat voor vernieuwing: Sien Vandevelde vervangt Carol Leleu

Na bijna twaalf jaar het beste van zichzelf te geven voor alle Kortrijkzanen neemt Carol Leleu afscheid van de Kortrijke gemeenteraad. Met Sien Vandevelde als vervangster trekt cd&v Kortrijk volop de kaart van vernieuwing.

“Carol Leleu (CD&V), dochter van ere-schepen Guy Leleu, heeft haar pluimen in de politiek reeds dik verdiend”, klinkt het bij de partij. “Haar werk als gemeenteraadslid deed ze steeds plichtbewust en met een groot hart voor de medemens. Kortrijkzanen, en vooral de inwoners van de wijk Lange Munte, konden steeds op haar rekenen om grote of kleine problemen aan te kaarten bij het stadsbestuur.”

Te druk

Nu ze pedagogisch coördinator in de Lage Kouter is én dit bovendien combineert met haar gezin en een opleiding management in de zorg, is de opdracht van gemeenteraadslid daarbovenop te zwaar geworden. “Carol is niet iemand die half werk wil leveren en staat daarom haar plaats af aan Sien Vandevelde. Als dochter van voormalig OCMW-voorzitter Franceska Verhenne, kent Sien als geen ander het reilen en zeilen van de Kortrijkse politiek.”

Jong CD&V

Sien is blij dat ze nu, naast haar mandaat als Nationaal JONG CD&V-voorzitter, haar ook volop kan smijten voor het lokale niveau. “De goesting is alvast ongelooflijk groot. Carol focuste zich binnen de Kortrijkse gemeenteraad voornamelijk op de thema’s mobiliteit en zorg. Twee thema’s die Sien verder zal opnemen, al zal ze ook bijzondere aandacht hebben voor een leefbare stad voor de Kortrijkse jeugd en de jonge gezinnen. Sien wordt met deze aanstelling het jongste gemeenteraadslid van deze legislatuur.”