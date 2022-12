CD&V in de clinch met schepen Patrick De Klerck (Open Vld) over verkeerscommissie: “Een goedwerkend adviesorgaan vleugellam omwille van postjes”

Hommeles in de Blankenbergse verkeerscommissie: volgens CD&V wil schepen voor Mobiliteit Patrick De Klerck de huidige voorzitter (CD&V) en ondervoorzitter, respectievelijk van CD&V- en N-VA-signatuur, aan de kant schuiven om hen te vervangen door eigen partijgenoten. Ondertussen komt de commissie niet meer samen.

“Een goedwerkend adviesorgaan wordt vleugellam gemaakt omwille van gebakkelei over postjes”, stelt Sandy Buysschaert, gemeenteraadslid voor CD&V. De voormalige schepen van Mobiliteit hervormde de verkeerscommissie naar eigen zeggen om ze meer slagkracht te geven als onafhankelijk adviesorgaan. “Daarom ook werd de commissie uitgebreid met twee niet-politiek gebonden deskundigen en kregen de beide onderwijsnetten elk een vertegenwoordiger”, verklaart hij. Tezelfdertijd kreeg de bevoegde schepen enkel een adviserende, niet-stemgerechtigde rol.

“Dat zorgde voor een werking over partijgrenzen heen: voor het eerst werden quasi altijd unanieme adviezen geformuleerd”, aldus nog Sandy Buysschaert. Al sinds de bestuurswissel rommelt het in de schoot van de verkeerscommissie. “Het begon met de herverkiezing van de voor- en ondervoorzitter die plots, zeven (!) maanden na de machtswissel zonder overleg geagendeerd werd. Een herverkiezing die niet aan de orde was omdat de functies niet beschikbaar waren gesteld. De coalitiewissel was ook een ongegronde reden”, klinkt het.

Schepen De Klerck weigert nu volgens Buysschaert nieuw overleg. “Dat er juridisch advies werd gevraagd om toch nog zijn eigen partijgenoot – Jong Open VLD-voorzitter Thibau Haerinck – op de voorzittersstoel te krijgen, tart alle verbeelding. En ondertussen ligt de werking van dit goed werkend adviesorgaan al maanden stil.” Schepen Patrick De Klerck wil eerst het juridisch onderzoek afwachten alvorens te reageren. “Deze discussie gaat helemaal niet over postjes, wel over de wijze waarop mijn voorganger (Sandy Buysschaert, red.) de verkeerscommissie destijds samenstelde.”