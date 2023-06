CD&V Heuvelland vraagt optimaal gebruik erosiesubsidies

De uitdagingen op het vlak van erosie en waterkwaliteit blijven groot in Heuvelland, vandaar de vraag van CD&V Heuvelland om de nodige inspanningen te doen. “De subsidies liggen voor het grijpen voor kleine ingrepen die erosie tegengaan. We roepen het bestuur op om hier gebruik van te maken en tegelijk het erosiebestrijdingsplan up te daten”, aldus Nathan Duhayon.

Water-land-schap

Door het glooiende landschap is Heuvelland erg gevoelig voor erosie. “Er zijn de laatste jaren al een aantal projecten gerealiseerd, onder meer via het programma ‘water-land-schap’ Toch zijn onze boeren zelf vragende partij om verder aan de slag te gaan. Een samenwerking van Inagro en provincie West-Vlaanderen biedt onder meer de mogelijkheid om gebruik te maken van een erosiecoördinator. Op die manier kunnen de meest cruciale plekken geïdentificeerd en aangepakt worden.”

“Er liggen heel wat Vlaamse en Provinciale subsidies voor het grijpen, maar daarvoor moet het gemeentebestuur ook zelf een deel bekostigen. Daar knelt vandaag het schoentje”, besluit Nathan.

Erosieplan

Volgens schepen Lieve D’Haene gaat CD&V Heuvelland hier wat kort door de bocht. “In 2004 reeds maakten we een gemeentelijk erosieplan op met daaruit de opstart van twee grote projecten: Franse-en Pandoenebeek in Westouter en de Bruloze in Loker. Ook nu hebben we drie projecten lopen, Douanestraat in Loker, Reningelststraat in De Klijte en Ieperstraat in Wijtschate.”

Subsidies

Lieve D’Haene legt verder ook nog eens de werking uit. “Inwoners en weggebruikers kunnen aangifte doen via gemeente. Landbouwers via erosiecoördinator of ook via gemeente. Er is een subsidie voorzien van 75% via Vlaamse overheid + 25% via provincie + 10% via gemeente.”

De gemeente tekende ondertussen ook in op Water-Land-Schap is een landinrichtingsprogramma van de Vlaamse overheid. Het biedt subsidies aan projecten die problemen met water en droogte in landelijke gebieden aanpakken. Dit programma loopt tot eind 2025.