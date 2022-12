CD&V Heuvelland vraagt oplichtende snelheidsborden

Op de gemeenteraad van december werd beslist om in alle Heuvellandse dorpen zone 30 in te voeren. CD&V Heuvelland vraagt nu bijkomende actie. “Enkel een bord van zone 30 plaatsen, zal niet werken. Om de effectieve snelheid naar omlaag te brengen, vragen we bij het binnenrijden van elk dorp oplichtende verkeersborden die de snelheid weergeven,” aldus raadslid Nathan Duhayon.

CD&V Heuvelland lanceert tegelijk een concreet voorstel dat de verkeersveiligheid moet vergroten. “Zet bij het binnenrijden van elke dorp via de hoofdwegen een oplichtend bord dat aangeeft hoe snel je rijdt. Op die manier worden chauffeurs herinnerd aan de maximale toegelaten snelheid en gaan ze automatisch hun snelheid wat milderen.”

“We beseffen ook dat dit voor de echte snelheidsduivels weinig verschil zal maken. Voor hen blijven we voldoende en doordachte snelheidscontroles vragen in en rond Heuvelland.”

Passanten

Een bord van 30 plaatsen zonder bijkomende maatregelen heeft volgens CD&V Heuvelland weinig effect. “In sommige dorpen, zoals Nieuwkerke en Wulvergem is er bijvoorbeeld vooral nood aan een doordacht beleid dat het zwaar verkeer uit de dorpskernen houdt. In Loker geldt al gedeeltelijk zone 30, maar bleek uit onze enquête in 2019 toch dat passanten veel te snel rijden. Vele inwoners vragen vooral dat de 50 km/u effectief gehandhaafd wordt, wat nu vaak niet het geval is,” besluit Nathan Duhayon.