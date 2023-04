CD&V Heuvelland stelt zich vragen over de inspraak in Heuvelland

Vier jaar geleden werd de oprichting van de Heuvellandse participatieraad unaniem goedgekeurd door de gemeenteraadsleden met de uitgesproken ambitie om op vlak van inspraak en participatie een stap verder te gaan. In 2022 schakelde het gemeentebestuur over op een een aantal online bevragingen. “We zijn inmiddels april 2023 en de resultaten zijn nog steeds niet op de gemeenteraad besproken, terwijl op elk van de thema’s al concrete opvolging is gebeurd, gestoeld op de resultaten”, reageert Nathan Duhayon (CD&V Heuvelland)

Burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) weerlegt de kritek dat de inspraak ondermaats of slabakkend zou zijn zoals beweerd wordt. “Wie dat zegt, ziet niet hoeveel mogelijkheden er zijn of maakt er geen gebruik van. Ik weet in elk geval hoe onze agenda er uit ziet, en daar staan van iedereen tientallen inspraakmomenten in. Ik roep dan ook de mensen hier op om al minstens aanwezig te zijn op de vergaderingen waarvoor ze uitgenodigd zijn. Want als ik het aantal fysieke inspraakmomenten van hierboven samentel, kom ik al uit op zo’n 150 -200 bijeenkomsten. Ondanks de coronajaren is dat dus bijna wekelijks een of andere fysieke inspraakbijeenkomst. En daarnaast hebben we dus ook de nieuwe vormen zoals online bevragingen, bevraging op evenementen, polls op Facebook of WhatsApp.”

Geen adviesraden

Volgens CD&V Heuvelland is het ook opvallend om – in tegenstelling tot heel wat andere Vlaamse gemeenten – geen sportraad, cultuurraad, landbouwraad of milieuraad te houden. “Er zou – al wordt dit op de website niet onder de rubriek inspraak en participatie geplaatst – wel een landbouwforum zijn waarbij de landbouworganisatie gehoord worden. Het gemeentebestuur verklaart zelf dat deze raden ‘inspraak uit de jaren 60’ zijn en dat het met ad hoc werkgroepen en inspraakmomenten hieraan tegemoetkomt. Daarbij wordt volgens ons al te makkelijk voorbijgegaan aan het feit dat dit per definitie ervoor zorgt dat het gemeentebestuur zo van bovenaf het onderwerp en de agenda zelf bepaalt en op die manier elk vrij initiatief vanuit de bevolking beknot. Vandaar ons voorstel bijvoorbeeld te experimenteren met dorpsraden zouden een positief signaal geven om tegemoet te komen aan de ondermaatse en slabakkende participatie en inspraakmogelijkheden die inwoners vandaag ervaren.”

Zoeken naar oplossingen

Burgemeester Wieland De Meyer wil in de de toekomst zeker zoeken naar de beste manieren om inspraak te organiseren en sluit daarbij niets uit. “We hebben het geluk om binnen de administratie momenteel twee mensen te hebben met enorm veel expertise rond communicatie en inspraak, wellicht hebben ze er meer ervaring in dan wij allemaal samen. We blijven ook in de toekomst dan ook open staan voor alle mogelijke vormen van inspraak, maar we moeten er ons toch van bewust zijn dat dat meer en anders zal moeten zijn dan de klassieke historische adviesraden terug te reanimeren.”