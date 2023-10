CD&V heeft vragen rond verslagen nieuwbouw sporthal in Koekelare

Raadslid Tom Pollentier (CD&V) kaartte tijdens de raad het probleem van de ontbrekende werfverslagen voor de nieuwbouw aan de sporthal aan. Volgens het raadslid kan het project daardoor onvoldoende opgevolgd worden. Sportschepen Jan Lievens (Open VLD) stelt dat de werken wel degelijk opgevolgd worden.

Werfverslagen

“Er zijn nog steeds geen werfverslagen omtrent de nieuwbouw aan de sporthal”, vertelt Tom Pollentier. “Nochtans bevestigde schepen Lievens na een tussenkomst van mij op de raad van maart dat de verslagen ondertussen wel werden opgemaakt door de architect. Navraag leert echter dat het bij amper 1 werfverslag gebleven is gedurende het lopende bouwproces sinds de opstart in 2022. We vinden het onbegrijpelijk dat voor dergelijk groot project geen werfverslagen voorhanden zijn. Het ontbreken van de verslagen maakt het quasi onmogelijk om het project goed op te volgen. Zeker als we daarnaast ook vaststellen dat de bouwkosten de originele raming serieus overschrijden. We zitten nu al aan 2,15 miljoen euro terwijl het werk nog volop in uitvoering is. Ik verwacht dat de uiteindelijke kost de 3 miljoen euro zal overschrijden terwijl de initiële kost op 1,8 miljoen euro lag.”

Volgens schepen Jan Lievens (Open VLD) worden de werken wel goed opgevolgd. “Ik kom wekelijks op donderdagnamiddag samen met de architect, de aannemer en het hoofd van de technische dienst”, aldus de schepen. “Ik ben op 80 procent van de vergaderingen aanwezig. De architect is evenwel een sloddervos wat papierwerk betreft. Vroeger waren er 2 vennoten in het architectenbureau, maar 1 vennoot die meestal instond voor de paperassen is overleden.”

“We hebben de architect al eerder een brief gestuurd met de vraag de werfverslagen in orde te brengen, maar er kwam geen verandering. Daarom hebben we hem een tweede brief geschreven waarin we hem in gebreke stellen. We hopen dat de verslagen nu wel volgen.”