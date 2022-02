CD&V Gistel heeft met Nicolas Dehaemers (22) nieuwe voorzitter: “Na volgende verkiezingen weer in gemeentebestuur”

Oppositiepartij CD&V heeft een nieuwe voorzitter: Nicolas Dehaemers. De student aan de UGent moet de partij naar de volgende verkiezingen loodsen. “We willen opnieuw in de meerderheid belanden”, zegt Dehaemers ambitieus. Kelly Deboo verlengt haar mandaat bij Vrouw & Maatschappij.

Om de drie jaar vernieuwt CD&V haar lokale bestuurswerking. In de Gistelse afdeling werden de interne verkiezingen dit jaar met een nog grotere belangstelling gevolgd. Na 27 jaar gaf Marc Monstrey binnen het partijbestuur aan zelf geen kandidaat meer te zijn voor het afdelingsvoorzitterschap en te gaan voor vernieuwing en verjonging. Nicolas Dehaemers stelde zich kandidaat en werd door de leden verkozen als nieuwe voorzitter.

KLJ-voorzitter

De twintiger woont in de Nieuwpoortsesteenweg in Gistel. Hij studeert Handelsingenieur aan de Universiteit van Gent en ging in het verleden heel wat engagementen aan in verschillende verenigingen. “Het voorzitterschap en studies combineren? Ja, het worden drukke tijden”, knipoogt hij.

“Ondanks mijn jonge leeftijd bouwde ik toch al bestuurservaring op”, gaat de 22-jarige preses verder. “Zo ben ik al meer dan drie jaar West-Vlaams voorzitter van jeugdbeweging KLJ, nationaal bestuurslid bij de belangenorganisatie voor jonge land- en tuinbouwers Groene Kring en lid van de werkgroep Economie & Sociale zaken bij Jong CD&V.”

Hiermee overtuigde hij de leden dat het hem naast engagement ook niet aan ervaring ontbreekt. “Toen de partij me benaderde, dacht ik dat het was om in het bestuur te zetelen, niet om voorzitter te worden. Ik ben uiteraard blij dat ik het vertrouwen van het bestuur en de leden krijg. Ik ga met veel goesting de uitdaging aan”, zegt Dehaemers.

“Deze bestuursvernieuwing laat een nieuwe wind waaien bij CD&V Gistel, zonder daarbij het engagement en de dossierkennis van de ervaren rotten overboord te gooien. Zo heeft Marc Monstrey de partij al die jaren heel goed geleid.”

Betere communicatie

Dehaemers, die via zijn betovergrootvader verre familie is van huidig CD&V-raadslid Lieve Dehaemers, spreekt een duidelijke ambitie uit. “We zullen meer inzetten op communicatie en onze oppositievoering opdrijven. CD&V is de partij van de mensen en tússen de mensen. Om dat nog meer te benadrukken, zullen we verder verjongen en nieuwe leden aantrekken. Onze ambitie is om bij de volgende verkiezingen opnieuw in de meerderheid te belanden.”

Naast een afdelingsvoorzitter werd ook de voorzitter voor Vrouw & Maatschappij verkozen: Kelly Delboo verlengt haar mandaat. “Zij overtuigt door haar breed sociaal engagement”, laat CD&V nog weten. “Nicolas en Kelly staan er niet alleen voor, ze worden gesteund door een enthousiaste groep bestuursleden en mandatarissen”, besluit de partij in een gezamenlijke reactie.

(TVA)