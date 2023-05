CD&V en N-VA Zulte trekken volgend jaar samen naar de kiezer

CD&V en N-VA Zulte trekken samen naar de kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Dat maakten de partijen donderdag bekend, niet toevallig in het vernieuwde Huis Meheus.

“In zijn functie als trouwzaal is het Huis Meheus een mooie achtergrond voor het huwelijk tussen onze partijen”, zegt voorzitter van N-VA Nicolas Cuypers. “Daarbovenop zijn de lange en dure renovatiewerken ervan ook een symbool van het gebrek aan visie van het huidige bestuur.”

Eén zetel

De huidige bestuurscoalitie in Zulte bestaat nog steeds uit Open Zulte én N-VA. De derde partner, Gezond Verstand Zulte, fusioneerde begin dit jaar met Open Zulte en hield op te bestaan.

Net als N-VA haalden zij slechts één zetel tijdens de laatste verkiezingen. In de coalitie met Open Zulte, dat een absolute meerderheid heeft, waren zij duidelijk de mindere partners en dat begon bij N-VA duidelijk door te wegen.

Wegen op beleid

“Ik heb niet altijd het gevoel dat we wel wegen op het beleid”, zegt Ward Baeten, het enige gemeenteraadslid voor N-VA.

“Open Zulte zegt altijd dat ze samen verder willen, maar hoe ze dat dan precies zien, is niet duidelijk. In tegenstelling tot GVZ hebben wij nooit een uitgereikte hand gekregen.”

Samen uit, samen thuis

Het grootste struikelblok daarbij is dat N-VA noch CD&V de link met de nationale partij wil opgeven. Alleen verder doen, was echter geen optie voor N-VA. “De vorige verkiezingen haalden we 6%, we moeten realistisch zijn”, gaat Baeten verder. “Ik denk dat N-VA en CD&V elkaar zullen versterken in 2024.”

Beide partijen trekken dus als kartel naar de verkiezingen. “Kandidaten worden nog volop geselecteerd”, zegt ex-burgemeester Henk Heyerick (CD&V).

“We hebben wel al bepaald dat de er zeventien kandidaten van CD&V zullen zijn en acht N-VA’ers. Ook de lijsttrekker zal van CD&V zijn. Na de verkiezingen zullen we als aparte fracties in de gemeenteraad zetelen maar het is wel samen uit, samen thuis. Ofwel stappen we samen in een coalitie ofwel niet.”