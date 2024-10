CD&V en N-VA werken samen voor nieuwe coalitie in Zwevegem: “Dit was de enige juiste keuze”

De gesprekken voor de nieuwe coalitie in Zwevegem zijn afgerond. Deze zal bestaan uit CD&V en N-VA. De eerste vrouwelijke burgemeester van Zwevegem, Isabelle Degezelle (CD&V) heeft een college met zes schepenen.

Na de verkiezingen was CD&V de grootste partij en kreeg stemmenkampioen Isabelle Degezelle het initiatiefrecht. Ze ging met verschillende partijen in gesprek. “De kiezer had heel duidelijk gesproken. Dit respecteren is wat echte democratie is, vandaar dat er inhoudelijk verder gesproken werd met N-VA. Toen bleek dat er veel overeenstemming was en er ook vertrouwen was aan beide kanten, viel de definitieve beslissing en was de nieuwe beleidsploeg een feit”, vertelt Isabelle die burgemeester zal worden. Zij krijgt de bevoegdheden algemeen beleid, veiligheid, preventie en noodplanning, internationale samenwerkingen, communicatie, landbouw en burgerzaken.

Schepenen

Wim Monteyne (N-VA) zal eerste schepen worden bevoegd voor ruimtelijke ordening, milieu, klimaat, erfgoed en wonen. Raf Deprez (CD&V en tweede schepen) krijgt openbare werken, groen, mobiliteit, gebouwen, sport en toerisme op zijn bord.

Arthur Buckens (N-VA en derde schepen) zal bevoegd worden voor jeugd en kinderopvang, onderwijs (incl. kunstacademie) en ondernemen. Als vierde schepen zal Eliane Spincemaille (CD&V) bevoegd zijn voor financiën, digitalisering en personeel.

Kaat Defoirdt (N-VA) zal als vijfde schepen inspraak en participatie, deelgemeenten, ontmoetingscentra en evenementen voor haar rekening nemen.

Als zesde schepen zal Dirk Desmet (CD&V) de bevoegdheid krijgen van zorg, sociale zaken en samenleving, cultuur en bib. Barbara Demeulenaere (CD&V) blijft voorzitter van de gemeenteraad.

“We kijken ernaar uit om vanaf 2 december als sterk team ten volle te gaan voor onze mooie gemeente en een warm hart voor onze inwoners te koesteren. Het is een eer om als eerste vrouwelijke burgemeester mee het verhaal van Zwevegem te mogen schrijven en samen met dit team onze gemeente te mogen uitbouwen tot één waar het goed is te wonen, te werken, te leven en te genieten”, zegt Degezelle, waarop Arthur Buckens, voorzitter van N-VA, inpikt: “Als je naar de kiezer luistert, dan is deze beleidsploeg de enige juiste keuze. CD&V en N-VA kiezen resoluut voor een respectvol beleid en een warme samenleving dicht bij de mensen.”