CD&V en N-VA slaan handen in elkaar voor verkiezingen: “Elkaar versterken in 2024”

CD&V en N-VA Zulte trekken samen naar de kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Dat hebben ze bekendgemaakt in het Huis Meheus. “Als trouwzaal is het een mooie achtergrond voor het huwelijk tussen onze partijen”, zegt N-VA-voorzitter Nicolas Cuypers. “Daarbovenop zijn de lange en dure renovatiewerken ervan ook een symbool van het gebrek aan visie van het huidige bestuur.” Burgemeester Lagrange “neemt akte” van het kartel.

De bestuurscoalitie in Zulte bestaat nog altijd uit Open Zulte én de N-VA. De derde partner, Gezond Verstand Zulte, fusioneerde begin dit jaar met Open Zulte. Net als de N-VA haalde GVA slechts één zetel in de laatste verkiezingen. In de coalitie met Open Zulte, dat een absolute meerderheid heeft, waren beide partijen duidelijk de mindere partners en dat begon bij N-VA te steken.

Geen gewicht

“Ik heb niet altijd het gevoel dat we wel wegen op het beleid”, zegt Ward Baeten, het enige gemeenteraadslid voor de N-VA. Voorstellen vanuit zijn partij vallen op de gemeenteraad naar zijn gevoel soms in dovemansoren, waarna Open Zulte er zelf verder mee aan de slag gaat. Met name het verloop van de werken aan de gemeenteschool en de daarmee gepaard gaande hinder waren een terugkerend item op de gemeenteraad. “Open Zulte zegt altijd dat ze samen verder wil, maar hoe ze dat dan precies ziet, is niet duidelijk”, zegt Baeten. “In tegenstelling tot GVZ hebben wij nooit een uitgestoken hand gekregen.”

Niet puur lokaal

Het grootste struikelblok daarbij is dat N-VA noch CD&V de link met de nationale partij wilden opgeven. Burgemeester Simon Lagrange zet Open Zulte net graag in de verf als een puur lokale partij. CD&V en N-VA hebben daarop een andere kijk; daarvan getuigde ook de aanwezigheid van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) en Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) bij het ondertekenen van de kartelovereenkomst.

Voor zo’n kartel zijn lokaal en nationaal genoeg precedenten, en de N-VA zocht hoe dan ook een partner voor de stembusgang. “Bij de vorige verkiezingen haalden we zes procent. We moesten realistisch zijn”, aldus Baeten. “Ik denk dat N-VA en CD&V elkaar zullen versterken in 2024.”

17 CD&V’ers en 8 N-VA’ers

Beide partijen trekken dus als een kartellijst naar de verkiezingen. “Kandidaten worden nog volop geselecteerd”, zegt ex-burgemeester Henk Heyerick (CD&V). “We hebben wel al bepaald dat er zeventien kandidaten van CD&V zullen zijn en acht N-VA’ers. Ook de lijsttrekker zal van CD&V zijn. Na de verkiezingen zullen we als aparte fracties zetelen, maar het is wel samen uit, samen thuis. Ofwel stappen we samen in een coalitie, ofwel niet.”

Concrete punten van het kartel zijn het bewaren van het landelijk karakter van de gemeente en het opstellen van een masterplan op lange termijn. Een gebrek aan visie is wat de huidige meerderheid het vaakst verweten wordt.

En hoe moet het nu trouwens verder met die huidige meerderheid, nu de N-VA zijn coalitiepartner de rug toekeert? Volgens burgmeester Lagrange is er geen probleem. “Kort voor de officiële bekendmaking werden wij op de hoogte gebracht en wij nemen daar akte van”, klinkt het. “We hebben tien jaar goed samengewerkt en het bestuur draait gewoon verder. Met Open Zulte hebben we zeventien zetels. Elke fractie moet voor zichzelf kiezen hoe ze stemt op de gemeenteraad en hoe ze naar de kiezer trekt. Wat ons betreft is er geen rancune.”

Beperkte opties

Al moet Lagrange wel extra hard hopen op het behoud van de absolute meerderheid. De opties voor een coalitie zijn beperkt. Ofwel moet er een samenwerking komen met de traditionele tegenpartij CD&V,, ofwel moet het cordon sanitaire op de schop voor een coalitie met Vlaams Belang. Daarover wil de burgemeester niet speculeren: “We hopen gewoon dat we volgend jaar opnieuw hetzelfde vertrouwen krijgen van de kiezer.” (JF)