CD&V Brugge gelooft in overwinning maar zoekt nog vrouwelijke kandidaten

In het Sint-Lodewijkscollege vond zondagmiddag de nieuwjaarsreceptie én gedeeltelijke lijstvoorstelling van CD&V Brugge plaats. Omdat de puzzel nog niet helemaal gelegd is, werd er nog geen volgorde meegeven. We vernamen wel dat na Dirk De fauw, Minou Esquenet en Franky Dumon nieuwkomer Rani Hoste op de begeerde vierde plaats komt.

Een goeie driehonderd leden en sympathisanten kwamen zondag opdagen voor de nieuwjaarsreceptie van CD&V Brugge in de aula en het atrium van het Sint-Lodewijkscollege in de Magdalenastraat.

Eregasten waren Vlaams minister en vice-minister-president Hilde Crevits en ondervoorzitter van de partij, federaal parlementslid en schepen in Roeselare Nathalie Muylle. Zij kwamen de Brugse troepen ondersteunen en aanvoeren.

Nathalie Muylle loofde het werk van de CD&V-ministers in de Vlaamse en federale regering. Hilde Crevits wees er dan weer op dat er de voorbije jaren 1 miljard euro Vlaams belastinggeld van Vlaanderen naar Brugge is gegaan.

Beide lijsstrekkers, Muylle federaal en Crevits Vlaams, kwamen er ook de belangrijkste namen van hun lijsten voorstellen. En voormalige partijvoorzitter en Dams burgemeester Joachim Coens werd in het bijzonder bedankt omdat hij de rol van federaal lijstduwer wilde opnemen. Een symbolisch belangrijke, maar erg moeilijk verkiesbare plaats.

Ambitieus programma

De grootste aandacht was er uiteraard voor de Brugse kopman, burgemeester en lijsttrekker Dirk De fauw. Hij liet verstaan dat de Brugse kiezer met een ambitieus programma naar de kiezer trekt. De nadruk daarbij wordt gelegd op het voortzetten van het huidige beleid met een duidelijke visie op de toekomst. “Met de slogan we blijven Brugge willen we de kiezer overtuigen dat we het verschil kunnen maken voor een veilig en zorgzaam Brugge waar iedereen zich thuis voelt”, klonk het.

Opmerkelijk was hoe De fauw snoeihard uithaalde naar gemeenteraadsvoorzitter en Vlaams parlementslid Annick Lambrecht, nochtans van coalitiegenoot Vooruit. “Mevrouw Lambrecht blijft maar onterechte kritiek uiten tegen het eigen stadsbestuur over het vervoersplan van De Lijn. Het is De Lijn zelf die dat plan uitwerkt en niet het stadsbestuur, wij zullen dat niet blijven pikken”, zei De fauw.

“En als De Lijn zo veel moet besparen, dan is dat alleszins niet onder druk van CD&V. Het is N-VA die neen zegt tegen meer middelen voor De Lijn.”

De fauw wees ook op realisaties zoals het nieuwe beurs- en congrescentrum, de start van de bouw van de nieuwe museumsite, de havenfusie, het park Steevens, de Xaverianensite, de autoluwe binnenstad, de geslaagde Warmste Week en de terugkeer van de start van de Ronde van Vlaanderen.

Vervolgens werden de namen gegeven van 34 mensen die nu al zeker zijn dat ze de lijst voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen zullen bevolken. Zoals verwacht zijn de burgemeester en alle schepenen terug kandidaat en ook heel wat bekende namen uit de gemeenteraad – zoals de (oud-)schooldirecteuren Carlos Knockaert en Karel Scherpereel, Wouter Bossuyt, Olivier Strubbe, Alexander De Vos, Joannes Logghe en Doenja Van Belleghem – komen terug op de lijst.

Björn Dewindt en Lieven Deswaef wagen een nieuwe kans en ook de kandidaten die na de voorbije verkiezingen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst mochten zetelen – namelijk Geert Leys, Ellen De Smet en Marc Vandepitte – doen opnieuw een gooi naar een zitje in de gemeenteraad.

Nieuwe gezichten

Uiteraard zijn er ook heel wat nieuwe kandidaten. Zoals Rani Hoste uit Sint-Pieters, actief als ambtenaar bij de FOD Financiën. Volgens onze informatie zou Rani Hoste, nichtje van Vooruit-schepen Mieke Hoste, zeker de begeerde vierde plaats innemen. Hoste zou zo na Dirk De fauw, Minou Esquenet en Franky Demon – de top drie – op de lijst komen te staan. Schepen Pieter Marechal zal de 5de plaats invullen.

Nico Blontrock zou dan weer tevreden moeten nemen met de zevende plaats op de lijst. Nog een bekende nieuwkomer is Marc Brinckman uit Sint-Michiels. Deze gepensioneerde medewerker van de NMBS is al jarenlang erg actief in het verenigingsleven, onder meer bij het Comité voor Initiatief.

Op de lijst vinden weer verder ook nog Martine Mouquet uit Assebroek, Luc De Laere uit Lissewege, Marleen Chenot uit Kruisabele, Marco D’Hoore uit Assebroek, Abdel Yazidi uit Sint-Andries, Sevgim De Vuyst uit Sint-Michiels, hotelmanager Bram Noë uit Brugge stad, Bart Jonckheere uit Sint-Andries, Lieveke Leutem uit Assebroek, Tine Noë uit Sint-Jozef, Elena Piskun uit Sint-Kruis, Wolfgang Lestaeghe uit Brugge, en Edward Depla uit Sint-Andries.

De jongste kandidate ten slotte is studente sociaal werk Jade Noë uit Sint-Jozef. De lijst is dus nog niet volledig, daarvoor zijn 47 mensen nodig, en er zou vooral nog naar vrouwelijke kandidaten gezocht worden.