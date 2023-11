Cathy Coudyser verlegt focus naar Knokke-Heist

Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid Cathy Coudyser (N-VA) wil vanaf nu volledig focussen op haar thuisgemeente Knokke-Heist. Dat laat ze weten via sociale media.

“Daarom zal ik in juni 2024 de Vlaamse N-VA lijst mee duwen”, luidt het. “Ik wil hierbij dan ook mijn absolute steun voor de N-VA benadrukken. Daarnaast kijk ik vol energie en toewijding naar de uitdagingen en kansen die zich aandienen in Knokke-Heist. De politieke malaise, de conflicten tussen politici en de schandalen hebben de Knokke-Heistenaars doen inzien dat er behoefte is aan een nieuw en sterk team. Een team dat vertrouwen biedt en gebaseerd is op respect. In deze context is de samenwerking tussen N-VA en CD&V (CD&V verlaat het kartel Gemeentebelangen en zal één lijst vormen met N-VA, red.) een duidelijk signaal naar de inwoner. Ik heb daar het volste vertrouwen in en wil daar voor 100% mijn schouders onder zetten.” (HH)