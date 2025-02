Cathy Coudyser (Inzicht) legt nu ook officieel eed af als burgemeester van Knokke-Heist: “Ik weet dat me een hele uitdaging te wachten staat”

“Hopelijk breekt er na de crisis nu een rustige periode aan in Knokke-Heist”, zei gouverneur Carl Decaluwé met een knipoog. Maar voor Cathy Coudyser (Inzicht) – ze legde vrijdagmiddag de eed af in de ambtswoning van de gouverneur – is het bittere ernst. Zij wil eindelijk definitief de rust doen terugkeren in de kustgemeente. Al blijft Knokke-Heist vooralsnog onder verhoogd toezicht staan. “Ik weet dat me een hele uitdaging te wachten staat”, zegt Coudyser.

De voorbije weken passeerden al tal van West-Vlaamse burgemeester de revue in de ambtswoning van gouverneur Carl Decaluwé in Brugge. Vrijdagmiddag was het de beurt aan Cathy Coudyser (Inzicht). Zij werd in oktober vorig jaar onverwacht de nieuwe burgemeester van Knokke-Heist en legde nu ook officieel de eed af. Een formaliteit, want Coudyser is samen met haar ploeg al enkele maanden bezig met accenten te leggen in Knokke-Heist. Het woord ‘samen’ is daarbij nooit veraf. “We moeten als college een team vormen en ook de gemeenteraad én onze inwoners spelen een belangrijke rol”, knikt Coudyser.

Verhoogd toezicht

Voorafgaand aan de eedaflegging had Coudyser een gesprek met de gouverneur om bepaalde scenario’s zoals noodplanning te doorspreken. En de komende tijd volgen ongetwijfeld nog gesprekken, want Knokke-Heist staat nog steeds onder verhoogd toezicht. “Een termijn kunnen we daar niet op kleven. We blijven volop bezig om de nodige stappen te ondernemen zoals afgesproken”, zegt de kersverse burgemeester daarover.

Ze hoopt de komende jaren dan ook de stabiliteit en rust in de kustgemeente terug te brengen. “Hoe ik mijn eerste twee maanden als burgemeester heb ervaren? Goed, dankje”, glimlacht Coudyser wanneer we haar wijzen op het vele werk dat op de plank ligt. “Ik wist natuurlijk waar ik aan begon. Dat het een hele uitdaging is om een gemeente die uit crisis komt te leiden, is logisch. Maar ik voel binnen de diensten en administratie veel enthousiasme om eruit te komen. Verder ken ik de gemeente natuurlijk goed en weet ik wat er speelt en leeft.”

Burgemeester van iedereen

Samen met haar bestuursploeg is Coudyser volop bezig om een concreet meerjarenplan op te stellen en uit te rollen. “Op zo’n korte tijd is het onmogelijk om grote veranderingen teweeg te brengen. Natuurlijk voelt het goed om het vertrouwen te krijgen de gemeente aan te sturen en de rol van burgermoeder te krijgen. Ik wil vooral de burgemeester van iedereen zijn. Elke wijk in onze gemeente is gelijk en alle regels zijn gelijk voor iedereen. Op het einde van de legislatuur mag je mij daar zeker over oordelen”, zegt een ontspannen Coudyser met de glimlach.

“Weet je, ik wil Knokke-Heist vooral voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst. En dat kan ik niet alleen. Daarvoor hebben we onze bestuursploeg, de gemeenteraad én onze verenigingen en inwoners nodig. Alleen samen kunnen we er het allerbeste van maken.” (MM)