Campagne ‘Geef licht voor een goed zicht’ sensibiliseert in Bredene: “Goede zichtbaarheid kan het verschil maken”

Het is volop herfst en de winter komt er snel aan. Kortom, de donkerste periode van het jaar staat voor de deur. Heel wat Bredenaars maken hun verplaatsingen van en naar hun werk, school, hobby… in het donker. Een goede zichtbaarheid is dan ook van levensbelang voor de zwakke weggebruiker.

“Dit jaar krijgt de zichtbaarheid opnieuw extra aandacht met de campagne ‘Geef licht voor een goed zicht’. Een goede zichtbaarheid in het verkeer kan wel degelijk het verschil maken. Het gemeentebestuur voert daarom campagne met borden langs het fietspad”, aldus burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit).

In alle scholen worden de fietsen vrijblijvend gecontroleerd. “Fietsers met een goed fietsrapport krijgen een fluohesje. Een goed werkende fietsverlichting en reflectoren en het dragen van lichtkleurige kledij en/of fluohesje zijn absoluut aangewezen voor de zichtbaarheid en veiligheid wanneer je je in het verkeer begeeft”, besluit onderwijsschepen Kelly Spillier (Vooruit). (foto MM)