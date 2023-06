Café-uitbater Ricky zet Vooruit op de kaart in Zuienkerke: “Toog en politiek probeer ik gescheiden te houden”

Met de 45-jarige Ricky de Kezel krijgt het politieke strijdtoneel in Zuienkerke een nieuwkomer uit onverwachte hoek: de uitbater van café ’t Boldershof hield zopas een lokale afdeling van Vooruit boven de doopvont. Volgend jaar in oktober trekt hij sowieso naar de kiezer, alleen of in kartel. “Een beetje gezonde oppositie kan nooit kwaad.”

Ricky de Kezel bracht als café-uitbater al leven in de brouwerij. Nu zorgt hij ervoor dat het straks ook weer spannend wordt in het stemhokje. “In 2012 stak Kurt Ravyts daar met NogBeterZuienkerke een stokje voor, maar in 2018 waren er hier niet eens verkiezingen. Dus ja, het idee om een lokale Vooruit-afdeling op te richten speelde al even in mijn hoofd. Ik heb vanmorgen samengezeten met de afdelingscoach, die mij een aantal tips heeft gegeven. De volgende stap is nu folders gaan bussen bij de mensen.”

De Kezel is geen nieuwkomer in de politiek: al in 2000 kwam hij in Jabbeke een eerste keer op voor de socialisten. In 2009 verhuisde hij van Jabbeke naar Zuienkerke, waar hij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 eerste opvolger werd in de OCMW-raad. “In 2014 ben ik dan in Blankenberge gaan wonen en heb ik mij daar bij het bestuur aangesloten. Ik ben er nog steeds penningmeester, maar al sinds ik in ’20 opnieuw in Zuienkerke woon, kriebelt het om hier ook een afdeling op te starten. Er is eens een frisse wind nodig in Zuienkerke”, zegt hij.

Laksheid en berusting

Ricky staat er achter de toog van ’t Boldershof. “Ja, ik vang hier weleens iets op. De verkeersproblematiek in de Nieuwe Steenweg geeft wel wat frustratie bij de mensen. Ik probeer toog en politiek een beetje van elkaar gescheiden te houden, maar da’s niet zo simpel hé”, lacht Ricky. “Zeker in een kleine gemeente zoals Zuienkerke, waar de politiek heel dicht bij de mensen staat. ’t Is hier aangenaam leven, er heerst algemene tevredenheid onder de mensen. En het bewijs is er ook: deze gemeente wordt al twaalf jaar bestuurd door dezelfde ploeg. Maar er is ergens een zekere laksheid, een zekere berusting ingeslopen. Een beetje gezonde oppositie kan dan geen kwaad.”

Met zijn nieuwe Vooruit-afdeling hoopt de Kezel met andere woorden eens de boel op te schudden. “Sowieso komt er al zeker een nieuwe burgemeester in ’24. De kaarten zullen dus sowieso al anders liggen”, zegt hij. “Misschien zijn er wel mensen die samen met mij een nieuw verhaal willen schrijven. Willen meeschrijven aan het verhaal van Zuienkerke. Maar het is ook mogelijk dat ik alleen opkom, of meega met een andere lijst. De lijst van de burgemeester bestaat tenslotte óók uit meerdere strekkingen”, klinkt het. De Kezel beseft wel dat hij voor een grote uitdaging staat. “Ik maak mij geen illusies: burgemeester zal ik waarschijnlijk wel niet worden”, knipoogt hij. “Maar dit is wel hét moment om lokaal mee op de kar te springen, nu de partij nationaal weer in de lift zit. ’t Is tijd om eens een andere stem te laten horen. Zuienkerkenaars die Vooruit genegen zijn en mee de schouders willen zetten onder dit lokaal project, mogen mij zeker contacteren”, aldus Ricky. (WK)

Info: zuienkerke@vooruit.org