Burgerbeweging ‘Rivage’ uit ongenoegen richting gemeentebestuur van Komen-Waasten: “We willen gehoord worden”

“Voor onze toekomst, voor onze kinderen!” Het is de noodkreet van de burgerbeweging ‘Rivage’, in de richting van het gemeentebestuur van Komen-Waasten. Ze hekelen de verwaarlozing van de Verboeckhovenkaai en het ontbreken van iedere vorm van communicatie. Tijdens een protestactie lieten ze hun ongenoegen blijken.

De burgerbeweging, een verzameling van inwoners van de wijk ‘Rivage’ en sympathisanten, richt haar pijlen rechtstreeks naar het gemeentebestuur van Komen-Waasten. “Een jaar geleden trok storm Eunice over onze regio en richtte hierbij heel wat schade aan”, klinkt het bij Fiona Efesotti.

De dame is één van de initiatiefnemers van de actie, gevolgd door tientallen andere Waastenaars. “Die schade werd nooit hersteld, waardoor de kade voor onze kinderen nagenoeg onbruikbaar is geworden. We hoorden heel wat beloftes, maar een jaar later leken het allemaal maar holle woorden. De Verboeckhovenkaai is één van de favoriete speelplaatsen voor onze kinderen in de zomer, maar het lijkt er sterk op dat ze een tweede zomer op hun honger zullen mogen blijven zitten.”

Herinrichting

Tijdens de actie werd meteen ook duidelijk dat de stormschade de druppel was die de emmer deed overlopen. “De volledige herinrichting van de kade is er eentje geweest waarbij geen enkele rekening werd gehouden met de bewoners van de wijk”, zuchten de aanwezigen. “30 jaar lang werden hier grote voetbalwedstrijden gehouden, waarbij honderden mensen naar Waasten afzakten. Dan werd plots besloten om die voetbalpleinen te gaan reduceren naar iets wat amper nog bruikbaar was. Ook het speelplein voor de allerkleinsten is een lachertje. Met amper 3 op 4 meter kun je er nauwelijks bewegen, laat staan spelen. Dan spreken we nog niet over de heraanleg van het wandelpad. Het is ronduit onbruikbaar geworden want noch met hakken noch met een kinderwagen kun je er gebruik van maken. Hadden ze nu toch gewoon rond tafel gezeten met de buurtbewoners, dan kon dit zo mooi zijn geworden maar het gemeentebestuur wilde solo slim spelen.”

Onbeantwoorde brieven en mails

De burgerbeweging stuurde herhaaldelijk brieven en mails naar het gemeentebestuur, maar die bleven allen onbeantwoord. “Men zegt vaak al lachend dat Waasten slechts een accessoire is voor Komen, maar helaas lijkt de houding van onze beleidsmakers dit enkel maar te bevestigen”, sluit de menigte af. “In Komense wijken waar voornamelijk oudere mensen wonen, werden duizenden euro’s in een gigantisch speelplein gepompt. Hier, waar veel kinderen wonen, hebben we recht op iets wat lijkt op een oorlogszone. Een reactie? Die krijgen we nooit! Recent kwam de burgemeester zelf nog kijken en toen we haar vroegen wanneer er actie zou worden ondernomen, klonk het dat ze tegen de zomer klaar zouden zijn. Het lijkt ronduit onmogelijk om het nog in die termijn klaar te spelen. Als inwoners van de gemeente willen we gehoord worden en zullen dan ook blijven actie voeren tot men rond de tafel wil gaan zitten.”