Burgerbeweging ‘Nieuw Kuurne’ lanceert nieuw logo en website met ludieke actie maar dat valt niet bij iedereen in de smaak

Dinsdagavond onthulde burgerbeweging ‘Nieuw Kuurne’ met een ludieke actie haar nieuwe logo in het straatbeeld van Kuurne. Op diverse plaatsen werd het logo met een hogedrukreiniger op ‘vuile’ voetpaden en het wegdek aangebracht. Maar niet elke Kuurnenaar was daar duidelijk mee opgezet gezien het al snel boze reacties regende op Facebook. Zo waren er reacties als ‘En dit moeten ze doen om 22 uur terwijl de schoolgaande kinderen reeds slapen? Proficiat ze’ en ‘Een heel propere politiek, de mensen wakker houden! Proficiat!’.

“Onder het nieuwe logo dat dinsdagavond onthuld werd staat tevens de slogan ‘voor een propere politiek’ en ‘dat is waar het vandaag en morgen om draait’”, zegt fractieleider Tom Leece van Nieuw Kuurne, “Burgers zijn het beu dat er alsmaar meer dingen boven hun hoofden beslist worden zonder daarbij enige inspraak te hebben. Een propere straat of een veilige woonomgeving is véél belangrijker dan megalomane prestigeprojecten waar uiteindelijk de burger niets aan heeft”, weet Leece.

Stevige oppositie

“Traditionele partijen vervreemden ook alsmaar meer van de burgers en weten niet meer wat er leeft bij de plaatselijke bevolking”, gaat de fractieleider verder, “Bovendien wordt het lokale beleid heel vaak gedicteerd vanuit de partijhoofdkwartieren in Brussel. En net daar biedt Nieuw Kuurne weerwerk tegen. Lokale politiek moet van de burgers zelf komen en niet bepaald worden van hogerhand. We voeren een stevige oppositie en alsmaar meer burgers weten dat dan ook te waarderen. Nieuw Kuurne werkt ook al volop aan een sterke lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Omdat we ongebonden zijn, hebben we dan ook al heel wat burgers uit Kuurne bereid gevonden zich te engageren in onze burgerbeweging. Allemaal mensen die terecht bezorgd zijn over de toekomst van Kuurne en écht gemotiveerd zijn om te besturen in 2025.” Op het zelfde moment dat het logo werd onthuld, lanceerde de lokale partij ook hun nieuwe website. (BRU)