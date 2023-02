Burgemeester Youro Casier is de nieuwe partijvoorzitter van Vooruit

In opvolging van schepen Lien Deblaere is burgemeester Youro Casier de nieuwe voorzitter van Vooruit Wervik. Hij was de enige kandidaat en werd tijdens de algemene ledenvergadering unaniem verkozen.

“Naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober volgend jaar hebben we nood aan een sterke voorzitter met ervaring en een goede woordvoerder”, aldus het partijbestuur. “Als voorzitter vorm je het gezicht van de partij en het eerste aanspreekpunt. In de aanloop van de verkiezingen is het goed hier te kiezen voor iemand die sterk in zijn schoenen staat want het belooft een harde verkiezingsstrijd te worden.”

“De voorzitter staat voor een eerste mooie uitdaging om terug een evenwichtige lijst samen te stellen voor de komende verkiezingen. De gesprekken hiervoor worden opgestart. Bij de verkiezingen van 2018 had Vooruit Wervik-Geluwe de jongste lijst. Ook nu weer hopen we jongeren de kans te geven om zo de toekomst te verzekeren en de vernieuwing binnen de partij niet uit het oog te verliezen. Tegelijk willen we er ook voor zorgen dat alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd zijn op onze lijst.”

In oktober maakte Youro Casier (54) bekend dat hij in oktober 2024 opnieuw lijsttrekker wordt en dus gaat voor een derde legislatuur van zes jaar als burgemeester. Het partijbestuur bevestigde het lijsttrekkerschap. Het wordt alvast een strijd tussen hem en Bert Verhaeghe, lijsttrekker van het de volgende keer nieuwe Team 2030.

(EDB)