Burgemeester Wervik verzwikt zijn voet en zit in een rolstoel

Burgemeester Youro Casier (Vooruit) treft het alvast niet. Nadat hij zich door een zware darmoperatie zes weken liet vervangen en dinsdagmorgen in het stadhuis van Wervik terug opdaagde, verzwikte hij vrijdag zijn voet en zit de burgemeester in het gips.

“Toen ik vrijdagnamiddag in de aanloop naar Rock op het Plein traditioneel een veiligheidsronde deed met de politie, brandweer en organisatoren verzwikte ik in het begin van de Ooievaarstraat vlak naast het stadhuis mijn rechtervoet”, vertelt Youro Casier. In het AZ Delta werd een breuk vastgesteld en volgt meer dan een operatie.”

De burgemeester van de kermisvierende grensstad was op Rock op het Plein vrijdag aanwezig in een rolstoel. In de vip zijn voet steunend op een stoel, op het festivalterrein op een leeg biervat.

Positief ingesteld

Ondanks een nieuwe tegenslag blijft Youro Casier uitermate positief. “De kermis is goed gestart, maar we laten het niet aan ons hart komen en blijven positief”, zegt hij. “Wervik leeft. Ondanks de brute pech heb ik toch genoten vanuit mijn rolstoel van een spetterende, fantastische en prachtige editie van Rock op het Plein. Dikke proficiat aan de organisatoren, de vele medewerkers, onze eigen stadsmedewerkers, alle veiligheidsdiensten, hulpdiensten en een fantastisch publiek. Wervik jullie waren top. Kermis is goed op gang geschoten en weergoden zijn ons gunstig gezind. Laten we dit volksfeest verder zetten.”

In zijn rolstoel tekende de burgemeester zaterdag present op de officiële opening van de kermis in de Emiel Gellyncklaan en woonde hij nadien ook de optredens bij op het Sint-Maartensplein. (Eric De Block)