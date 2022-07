Burgemeester Wervik moet darmoperatie ondergaan en laat zich tot half augustus vervangen

In het AZ Delta Menen onderging burgemeester Youro Casier (Vooruit) uit Wervik een darmoperatie. Door deze medische ingreep en de daaruit voortvloeiende revalidatie laat hij zich tot half augustus vervangen.

Op voorwaarde dat de revalidatie natuurlijk zoals verhoopt verloopt. Afwisselend worden eerste schepen Bercy Slegers (CD&V) en schepen Geert Bossuyt (Vooruit) de komende weken waarnemend burgemeester.

Wegens darmklachten werd Youro Casier in april al opgenomen in het ziekenhuis. Hij was toen een week buiten strijd.

Als alles goed verloopt is de burgemeester tijdens de vijfdaagse zomerkermis terug.