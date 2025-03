Burgemeester verwijdert foto’s van koningspaar

Begin dit jaar liet burgemeester Koen Coupillie (N-VA binnen Actie!) de officiële foto’s van het koningspaar uit de trouwzaal verwijderen omdat de erfelijke monarchie in strijd is met zijn ideologie. Die beslissing bracht Geert Mabesoone (Vlaams Belang) ter sprake op de gemeenteraad. Team 8600, de coalitiepartner van Actie!, reageert ook: “Het is jammer dat die foto’s daar zijn weggehaald.”

Dat uitgerekend Vlaams Belang, nu niet echt een koningsgezinde partij, de beslissing van burgemeester Koen Coupillie over het verwijderen van de foto’s van het koningspaar uit de trouwzaal hekelde, verraste de gemeenteraad. “Ik ben geen royalist”, startte Geert zijn betoog. “En ik ben al zeker geen Belgicist. Wat mij betreft hadden de portretten definitief verwijderd mogen worden uit het stadhuis in plaats van ze te verbannen naar de oude raadzaal. Ik wil wel wijzen op de hypocrisie en het Vlaams nationalisme.”

Mabesoone verwees naar de federale regeringsonderhandelingen, naar het communautaire luik dat daarbij dieper in de ijskast werd geduwd en naar premier Bart De Wever (N-VA) die getrouwheid heeft gezworen aan de koning. Het raadslid wilde weten of het wegnemen van die foto’s in het bestuursakkoord staat en hoe beide coalitiepartners op die beslissing reageren.

Koen Coupillie liet eerder al weten dat hij dat als burgemeester zelf mag beslissen, maar dat hij het schepencollege daarvan wel op de hoogte heeft gebracht. “Vlaams Belang wil enkel de meerderheid uit elkaar proberen te spelen met zo’n vraag.”

Het volle vertrouwen

Alex Marchand reageerde namens Team 8600: “We vinden het jammer dat de foto’s van het koningspaar niet meer in de trouwzaal hangen. Het is een individuele beslissing van de burgemeester die hij heeft meegedeeld aan Herlinde Rollez (Team 8600) en waarvan we akte hebben genomen. Zo’n beslissingen behoren tot de autonomie van de burgemeester. We vinden het eigenaardig dat Vlaams Belang daarover een vraag stelt.”

“Wij behouden alvast het volle vertrouwen in de burgemeester en de volledige ploeg.” (GUS)