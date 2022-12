Burgemeester van Zuienkerke Alain De Vlieghe geeft sjerp ten vroegste in 2024 door

Burgemeester Alain De Vlieghe van Zuienkerke bevestigde eerder dit jaar dat hij in 2024 definitief een punt zet achter de politiek. Ondertussen heeft hij besloten wel eerst nog zijn termijn uit te doen. “Er biedt zich momenteel toch nog geen verjonging aan.”

Over twee jaar is hij er zeventig, en na zo’n dertig jaar in de politiek is het voor De Vlieghe welletjes geweest. “Tijd om te genieten”, kondigde hij zijn afscheid aan. Maar ondertussen zijn ze er in het gemeentehuis nog altijd niet uit wie de burgemeesterssjerp in 2024 overneemt.

“Ik had graag verjonging gezien in de lijst. Nieuwe gezichten met jonge, frisse ideeën. Maar voorlopig biedt zich dat niet aan, en dus heb ik besloten om mijn termijn toch eerst nog uit te doen”, aldus De Vlieghe.

Laatste zes jaar Zuienkerke?

Zijn opvolg(st)er staat alvast een belangrijke taak te wachten. “De kans zit er dik in dat we in 2024 tegen de laatste zes jaar Zuienkerke aankijken. Of toch tegen een autonoom Zuienkerke: CD&V verzet zich nu als enige tegen verplichte gemeentefusies, maar wat zal de CD&V in 2024 nog betekenen? De toekomstige burgemeester wacht de belangrijke taak om bij onderhandelingen het beste uit de brand te slepen voor alle Zuienkerkenaars. We zijn de derde kleinste gemeente van West-Vlaanderen; die fusie komt er dus sowieso”, klinkt het.

“Ik zou graag nog het masterplan voor Nieuwmunster opnieuw op de rails willen zetten”

De Vlieghe hoopt wel nog een en ander te kunnen realiseren voor hij definitief afscheid neemt. “Ik zou bijvoorbeeld graag nog het masterplan voor Nieuwmunster opnieuw op de rails willen zetten. Dat dossier zit nu al jaren vast. Ook de realisatie van de sociale woningen in de Meetkerkestraat liep tot nog toe niet van een leien dakje, evenmin als de verkaveling achter het gemeentehuis: ook daarmee zijn we ondertussen al vijf, zes jaar bezig. Ik heb in die dossiers al zóveel tijd en energie gestoken dat ik ze koste wat het kost gerealiseerd wil zien”, klinkt het.