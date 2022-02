Burgemeester van Wervik Youro Casier test positief op corona

Burgemeester Youro Casier (Vooruit) zit thuis in Geluwe in isolatie. Zaterdag testte hij positief op het coronavirus. “Ik voel me toch redelijk ziek”, reageert de burgemeester die zijn boosterprik kreeg.

Verschillende van zijn collega-burgemeesters testten ook al positief. Dat was onder meer al het geval voor de burgemeesters van Mesen, Ingelmunster, Kuurne en Meulebeke.

Ook verschillende leden van het Wervikse schepencollege ontsnapten niet aan een positieve test. Zo testte schepen Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief) zelfs al twee keer positief.

Eerste schepen Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief) is momenteel waarnemend burgemeester.

De afgelopen zeven dagen waren er in de Tabaksstad 325 nieuwe besmettingen.

(EDB)