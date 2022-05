Burgemeester van Meulebeke wil schaalvergroting: “Fusie komt er sowieso”

Nu Wingene en Ruiselede als eerste West-Vlaamse gemeenten besloten hebben om samen een fusie aan te gaan, komt het fusievraagstuk ook in de Berengemeente weer aan de oppervlakte.

“We waren één van de allereerste gemeenten om al in 2016 dit vraagstuk aan te kaarten”, vertelt burgemeester Dirk Verwilst. “Toen waren er goede contacten met Pittem en Wingene en onze gemeente. Het was in de periode dat minister Liesbeth Homans de kaart uitgetekend had hoe die fusies zouden verlopen.”

“Dat was in 2016-2017. We opteerden toen om het landelijk karakter van onze gemeenten te behouden om niet opgeslorpt te worden in het grote stadsgebeuren. De idee werd voor een tijd in de ijskast gestopt en nu zijn we gepakt in snelheid door Wingene, die de fusie aangaat met het veel kleinere Ruiselede”, aldus de burgemeester.

“De komende maanden zullen we rond de tafel gaan zitten. Indien we er in zouden slagen om voor eind 2023 een fusie voor te bereiden, dan treedt die in werking op 1 januari 2025, na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. Door een fusie willen we komen tot een nog betere dienstverlening en tevens een efficiënter en krachtiger organisatie bieden aan onze burgers.”

Onhoudbare situatie

“Een fusie lijkt me onvermijdelijk. We worden vanuit Vlaanderen met heel veel administratieve zaken geconfronteerd zodat het blijvend opvolgen hiervan steeds moeilijker wordt. Soms moeten we het stellen met één persoon per dienst en dit is een onhoudbare situatie.”

“Binnen Mid-West heerst er een heel dynamische samenwerking wat de mogelijkheid om tot een fusie tussen gemeenten over te gaan, makkelijker maakt. Ik ben me er heel goed bewust dat indien we onze dienstverlening naar de burgers toe willen behouden en onze administratie betaalbaar willen houden, we niet anders kunnen dan tot een fusie over te gaan.”

“De Vlaamse regering stimuleert zoveel mogelijk gemeenten om te fuseren door hen steun te bieden, zowel financieel als met raad, om de fusiestap te zetten. Met wie we in zee zullen gaan, dat zullen de komende maanden moeten duidelijk maken.”

