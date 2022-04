Burgemeester van Langemark-Poelkapelle Dominique Cool noemt fusie voorbarig: “Logisch dat we luisteren naar elkaar”

Ook Dominique Cool (N-VA) bevestigt dat er al gesproken geweest is met de buurgemeenten Staden en Houthulst, zoals Francesco Vanderjeugd zei op de gemeenteraad in Staden. De burgemeester van Langemark-Poelkapelle noemt het echter voorbarig om al te spreken over een fusie.

“Spreken met buurgemeenten hoort bij onze job. We doen dat trouwens niet uitsluitend met Staden en Houthulst”, aldus Cool. “Wij spreken met al onze buurgemeenten over de politieke actualiteiten en hoe we elkaar zouden kunnen versterken en waar we elkaar kunnen helpen of bijstaan.”

Geen onwil om te spreken

Net als zijn Stadense collega Francesco Vanderjeugd en Houthulstse collega Joris Hindryckx verwijst Cool daarbij naar de mogelijk verplichte gemeentefusies in de toekomst. “Dan is het logisch dat buurgemeenten eens luisteren naar elkaar en aftoetsen hoe zij dat zien. Het zou niet getuigen van goed bestuur voor onze gemeente mocht er een onwil zijn om met onze buren te spreken. Maar het is wel heel voorbarig om dan al meteen een fusie te suggereren.”