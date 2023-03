Burgemeester van Kortrijk Ruth Vandenberghe viert 50 jaar: “Ik doe mijn job steeds liever”

Vrijdag 24 maart wordt burgemeester van Kortrijk Ruth Vandenberghe 50 jaar. In 2018 stond ze voor het eerst op de lijst en twee jaar later ging Vandenberghe in tien minuten tijd plots van schepen naar burgemeester. “Dat was heel onverwacht en een totale shock, maar als je zo’n kans krijgt, moet je die grijpen.”

Net zoals alle grote beslissingen in haar leven kiest ze ervoor om niet te veel na te denken, maar gewoon te springen. “De puzzel viel in elkaar. Het is zoals nieuwe schoenen. Je moet die eerst inlopen, maar na verloop van tijd wordt dat je lievelingspaar. Het voelt goed, ik doe het steeds liever en ben ambitieus.”

Sterke geslacht

De eerste vrouwelijke burgemeester kon op veel aandacht rekenen, maar daarop legt Vandenberghe liever niet de focus op. “Men maakte daar zeer veel spel van. Ik vond dat toch een klein beetje een belediging. Het is niet omdat ik een vrouw ben dat ik als burgemeester werd gekozen. Ik ben er wel van overtuigd dat het een verschil maakt omdat vrouwen – het sterke geslacht – op een andere manier denken en handelen. Goed georganiseerd, met meer empathie, een andere communicatiestijl en durf om harde knopen door te hakken. Het toenemend aantal vrouwen in hogere posities toont dat de kwaliteiten van de vrouw meer naar waarde worden geschat.”

Publiek bezit

Het leukste aan burgemeester zijn is voor Vandenberghe iets kunnen betekenen voor mensen en het verschil kunnen maken. Minder leuk is dan publiek bezit worden. “Je moet altijd op je tellen passen. Ik ben zeer open en spontaan, maar toch moet ik me nu altijd een beetje inhouden.”

Vrijdagavond viert Vandenberghe haar verjaardag met veel vrienden. “Eindelijk eens mijn tijd nemen voor hen, dat heb ik veel te weinig kunnen doen afgelopen jaren. Samen zijn, dansen, pintjes drinken, het zit er allemaal in vanavond.”