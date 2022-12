Burgemeester van Hooglede Rita Demaré zet punt achter politieke carrière: “Meer tijd voor mijn kleinkinderen”

Na een rijkgevulde politieke carrière houdt het voor Rita Demaré (59) uit Hooglede eind dit jaar op. Meer dan twintig jaar lang was ze actief in de gemeentepolitiek, waarvan de laatste tien jaar als burgemeester. Een grote vrouw in de politiek, zowel letterlijk als figuurlijk. Maar tijdens de zomer besloot Demaré om meer tijd vrij te maken voor haar kinderen en kleinkinderen, al blijft ze wel op post als voorzitter van de raad van bestuur bij de REO Veiling.

Met kleinkind Odil op de arm opent Rita de deur van het huis. Ten volle genieten van de kleinkinderen, de voornaamste reden waarom ze uit de politiek stapt. Drie kleinkinderen heeft ze ondertussen, de woonruimte heeft veel weg van een kleinschalig kinderdagverblijf. “Heel veel respect voor de mensen die werken in de kinderzorg”, opent Rita. “Ongelofelijk hoe ze al die activiteiten met elkaar kunnen combineren.” Wat volgt, is een uitgebreid gesprek over haar politieke carrière, die startte in 1994.

Hoe ben je in de politiek terechtgekomen en wat trekt je zo aan in de politiek?

“In 1994 kreeg ik de vraag en heb ik niet moeten twijfelen. In die periode was de hogere overheid bezig met een nieuw gewestplan voor Golfkarton Soenen. Ik merkte dat dit niet klopte en vond het niet logisch dat de kleintjes moesten inleveren voor een groter bedrijf, wat ook niet de wens was van deze bedrijfsleider. Vandaar dat ik ook in de politiek stapte omdat je dan mee kan bepalen wat er in en rond je gemeente gebeurt. Al is dat minder dan aanvankelijk gedacht.” (lacht)

In 2000 werd je voor het eerst verkozen, maar belandde je wel op de oppositiebanken. Een groot verschil met zelf aan het roer staan?

“Het is uiteraard anders. In de oppositie hang je af van wat de meerderheid wil beslissen. Ik heb nooit oppositie gevoerd om dingen af te breken. In de meerderheid is het natuurlijk makkelijker, je verantwoordelijkheid is ook wel groter, al had ik dat ook in de oppositie. Eigenlijk zou politiek moeten zijn zoals in onze raad van bestuur bij de REO Veiling. Je zit met twintig personen aan tafel, maar daar heb je geen oppositie. Iedereen discussieert onder elkaar en de beslissingen worden uiteindelijk unaniem genomen. In de politiek is het moeilijker om samen aan hetzelfde zeel te trekken, sommigen willen zich profileren door op een bepaald punt te scoren.”

Heb je veel zaken zien veranderen doorheen de jaren?

“Je wordt veel meer bevraagd dan vroeger. Destijds was dat voornamelijk in levende lijve of via een telefoontje. Nu word je eigenlijk via heel wat kanalen aangesproken: Messenger, WhatsApp, noem maar op. De mensen zijn wel iets minder begripvol geworden. Omgaan met een nee is niet altijd gemakkelijk, maar je kan nu eenmaal niet voor iedereen goed doen. We doen uiteraard wat we kunnen voor de mensen, maar we behandelen iedereen in dezelfde situatie op dezelfde manier. Ook de sociale media zijn natuurlijk veel belangrijker geworden, je kan niet anders dan eraan meedoen, al let ik wel erg goed op wat ik erop zet. Ik merk dat de menselijke dingen, zoals bijvoorbeeld de zorg voor mijn kleinkinderen, veel meer geliket worden dan de politieke zaken. Het is ook belangrijk om de juiste informatie te geven, op sociale media wordt er vaak iets uitgepikt terwijl men dan het verhaal errond niet kent.”

“Je moet er niet zijn voor de heel sterke mensen, je moet er net zijn voor de zwakkeren”

Waarom heb je de beslissing genomen om te stoppen?

“Onze ouders hebben ons altijd geholpen en wij willen hetzelfde doen voor onze kinderen, maar wanneer moet je dan stoppen? Begin 2022 had ik me voorgenomen om tegen de zomer een beslissing te nemen. Intern hebben we dan gekeken wie me zou opvolgen en op 3 september zijn we ermee naar buiten gekomen. De hoofdreden is om meer te kunnen zorgen voor mijn kleinkinderen. Een paar jaar terug kreeg ik de vraag van mijn dochter om één dag per week voor mijn kleinkind te zorgen. Met een nokvolle agenda was dat niet altijd evident, toen begon het besef stilaan te komen dat er meer is dan alleen maar werken.”

Je mandaat als burgemeester liep nog tot 2024. Waarom stop je nu en niet binnen twee jaar?

“Je moet de mensen de tijd geven om de nieuwe ploeg te leren kennen. Zo heb ik met toekomstig burgemeester Frederik Demeyere eventjes kunnen dubbellopen, een beetje zelfs de schoonmoeder spelen. (lacht) Het deed wel vreemd om te beslissen over dingen die je zelf niet meer moet uitvoeren. Vandaar ook dat ik besloten heb om helemaal uit de politiek te stappen en ook niet meer te zetelen als gemeenteraadslid. Ik zou niet kunnen zwijgen. Ze mogen wel altijd naar mij komen als er iets is, maar ik ga niet naar hen gaan om dingen te zeggen. Ik blijf de politiek wel volgen, zo zal ik KW blijven lezen. Er was overigens enorm veel begrip van de kiezers.”

Wat is je mooiste verwezenlijking?

“Dat is er een waar ik persoonlijk het verschil heb kunnen maken, namelijk de grond van het klooster in Gits die naar de gemeente gaat. Samen met de zusters hebben we een heel traject afgelegd, altijd met wederzijds respect. Straks krijgt Gits er een fantastisch nieuw park en nieuwe school bij.”

Hoe wil je graag herinnerd worden aan je periode als burgemeester?

“Als iemand die altijd dicht bij de mensen stond, die de mensen probeerde te begrijpen. Ik probeerde telkens de zaken op te lossen die binnen mijn macht lagen, maar je hebt nu eenmaal een wettelijk kader waar je je aan moet houden.”

Wat ga je absoluut niet missen aan de politiek?

“De aanvallen in de gemeenteraad, al heb ik nooit het gevoel gehad dat het persoonlijk was. Ook aan mensen die iets komen vragen, zogezegd uit algemeen nut, terwijl het enkel uit persoonlijk belang is. Het is logisch dat mensen aan zichzelf denken, maar wij moeten aan het algemeen belang denken.”

CD&V heeft het nationaal moeilijk, de peilingen zijn niet top. Speelt dat op lokaal vlak mee?

“Er is een onderscheid, plaatselijk wordt er meer op personen gestemd. Met het opkomen onder de naam CD&V zeg je meteen waarvoor je staat. Ik ben een echte tjeef, het midden is heilig, net als het belang van de verenigingen. Toch valt het lokaal te overwegen om onder een andere naam op te komen, maar dan zal je heel goed moeten benoemen waarvoor je staat.”

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 is er geen stemplicht meer. Zal dit voor grote veranderingen zorgen?

“Men zal de mensen duidelijk moeten maken dat ze toch moeten komen stemmen wanneer ze tevreden zijn. Ik denk dat huisbezoeken nog belangrijker zullen zijn. Het is wel heel intensief, maar in 2012 heb ik elk huis in de gemeente bezocht. Men zal de mensen persoonlijk moeten overtuigen om te komen stemmen. Frederik en zijn ploeg hebben nu een inloopperiode van twee jaar, je moet de mensen de tijd geven om hen te leren kennen.”

Tot slot. Welke raad heb je voor je opvolger Frederik?

“Zorg ervoor dat je voor iedereen gelijk doet. Je moet er niet zijn voor de heel sterke mensen, je moet er net zijn voor de zwakkeren. Soms moet je grenzen stellen aan de sterkere. Maar bovenal: zorg goed voor de gemeente en probeer dit niet alleen te doen. Luister naar de mensen samen met je college en bestuur.”