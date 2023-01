Burgemeester Torhout vraagt in open brief voor meer mildheid: “Mensen zijn verzuurd en smijten hun bagger op sociale media”

Kristof Audenaert, burgemeester van Torhout (CD&V) deelde een open brief op zijn sociale media. Daarin roept hij de mensen op om meer begrip te hebben en milder te reageren. “Veel mensen schrijven alleen maar negatieve berichten, onder andere over de heraanleg van de markt in Torhout. Maar we proberen voor zoveel mogelijk mensen goed te doen en je moet dingen ook de tijd geven.”

Kristof Audenaert, burgemeester van Torhout nam vrijdag 27 januari even de tijd om wat bezorgdheden van zich af te schrijven. “De laatste dagen zagen we veel bagger, geklaag en gezaag op sociale media. Persoonlijk vind ik al die negativiteit niet oké, het kruipt ook in de kleren, wees daar maar zeker van. In de maand van de nieuwjaarsrecepties heb ik ook duidelijk het verschil gezien tussen de werkelijke wereld en de sociale media. De dingen die mensen op sociale media schrijven, gaat niemand je in het echt zo zeggen.”

“Mensen smijten ieder klein beklag direct op sociale media en wijzen dan naar de gemeenten, die het maar moet oplossen en liefst vlug”

“Op dit moment zijn we in Torhout bezig met de heraanleg van de markt”, verduidelijkt Kristof. “Iedereen weet natuurlijk dat wegenwerken vaak dikke miserie zijn: winkels zijn niet goed bereikbaar, mensen moeten omrijden enzovoort. Maar tegenwoordig reageren mensen erg verzuurd en smijten ze ieder klein beklag direct op sociale media. Niets is perfect. Er is altijd ruimte voor verbetering. De wegenwerken, de stijgende prijzen, de toenemende onzekerheid, … allemaal zaken die ons wat bang en ongerust maken.” Lees verder onder het bericht

“Vaak wijst men dan naar de gemeente, die het maar moet oplossen en liefst vlug”, gaat de burgemeester verder. “Iedereen zoekt altijd een schuldige, maar wij kunnen ook niet alles oplossen. Het is ook vaak niet zo simpel, je moet de dingen ook de tijd geven om het resultaat ervan te zien. En aan ieder probleem zijn er ook twee kanten, het kan nooit voor iedereen goed zijn. Daarom vraag ik om meer mildheid en begrip voor elkaar.”

Met opgeheven hoofd verder

Op het bericht van Kristof komen nu ook heel wat positieve reacties. “Iets of iemand afbreken duurt echt niet lang en is heel gemakkelijk. Iets opbouwen is heel wat anders. Dit vergt planning, tijd en geduld. Daarom een warme oproep om zelf de handen uit de mouwen te steken, om zelf aan ‘kleine goedheid’ te doen. Als mensen maken wij samen Torhout, samen met de stad, het bestuur, en de medewerkers. Als burgemeester wil ik een steen verleggen in de rivier. Al is het maar een kleintje, als we allemaal samen zo eentje verleggen, dan veranderen we de stroom van de rivier. We moeten meer geloven in onze eigen kracht en verantwoordelijkheid.”