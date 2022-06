Burgemeester Staden plant bezoek aan elk huis in kader verkiezingen: “Goede manier om vinger aan de pols te houden”

De kiescampagne lijkt in Staden al volop in gang te schieten. Burgemeester Francesco Vanderjeugd wil vanaf half augustus tot net voor de verkiezingen in oktober 2024 immers elk huis in de gemeente aandoen.

“Normaal starten we met Open Vld de huisbezoeken goed anderhalve maand voor de verkiezingen”, legt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) uit.

“Dit keer plannen we de start van onze huisbezoeken al vanaf 18 augustus. Het is de bedoeling om de meer dan 4.000 huizen die Groot-Staden telt vanaf dan tot net voor de verkiezingen van oktober 2024 te bezoeken. We starten bewust op 18 augustus omdat de meeste mensen dan al terug zijn uit vakantie.”

Niet alleen

“Die huisbezoeken leg ik overigens niet alleen af. Ik zal telkens vergezeld worden door iemand uit het schepencollege, door een gemeenteraadslid of door een bestuurslid van Open Vld. Het is de bedoeling om te capteren wat er leeft onder de bevolking.”

“Er zijn natuurlijk de sociale media, maar die geven niet altijd de correcte weergave van wat er leeft. Het is altijd goed de mensen even apart te kunnen spreken en elke inwoner de kans te geven om zijn of haar problemen of grieven te uiten.”

“Ik heb altijd sterk geloofd in huisbezoeken. Op die manier kan je zoveel mogelijk polsen wat er leeft, algemeen of in een bepaalde straat of buurt. Het is een goede manier om de vinger aan de pols te houden. Het is ook de bedoeling om naar een bepaalde straat terug te keren als blijkt dat niet genoeg mensen thuis geven bij huisbezoeken. Door zoveel mogelijk mensen aan het woord te laten weet je wat er echt leeft of speelt in een buurt of straat”.

(BCH)