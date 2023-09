Burgemeester Piet De Groote geen lijsttrekker bij gemeenteraadsverkiezingen Knokke-Heist

Huidig burgemeester van Knokke-Heist Piet De Groote zal geen lijsttrekker zijn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dat is zaterdag beslist tijdens een vertrouwensstemming van de lokale partij Gemeentebelangen. De Groote bevestigt het nieuws.

Vandaag kwam een delegatie van de partij Gemeentebelangen – enkel de leden van de partij zelf, zonder die van Open Vld en CD&V – samen voor een vertrouwensstemming rond zijn politiek leiderschap. Die stemming kwam er overigens op vraag van De Groote zelf. Het resultaat is negatief voor de huidige burgemeester, de opvolger van Leopold Lippens. Hij moet dan wel geen afstand doen van zijn sjerp, maar De Groote wordt geen lijsttrekker in 2024. Het is de burgemeester zelf die het nieuws bevestigt, maar zich verder van enige commentaar onthoudt. “Ik was zelf niet aanwezig op de stemming”, zegt hij. (MM)