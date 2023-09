Burgemeester Piet De Groote aan de kant geschoven door eigen partij voor verkiezingen in Knokke-Heist

Huidig burgemeester van Knokke-Heist Piet De Groote zal geen lijsttrekker zijn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dat is zaterdag beslist tijdens een vertrouwensstemming van de lokale partij Gemeentebelangen. De Groote bevestigt het nieuws.

Knokke-Heist kende enkele woelige weken naar aanleiding van een rapport van Audit Vlaanderen over mogelijke belangenvermenging. Ex-schepen Kris Demeyere stapte uiteindelijk zelf op omdat hij genoemd zou worden in de audit. Donderdagavond werd het rapport nog besproken in de gemeenteraad.

Vandaag (zaterdag 30 september, red.) kwam een delegatie van de partij Gemeentebelangen – enkel de leden van de partij zelf, zonder die van Open VLD en CD&V – samen voor een vertrouwensstemming rond het politiek leiderschap van Piet De Groote. Die stemming kwam er overigens op vraag van de burgemeester zelf. Het resultaat is negatief voor de De Groote, die Leopold Lippens opvolgde als burgemeester van de kustgemeente. Hij moet dan wel geen afstand doen van zijn sjerp, maar De Groote wordt geen lijsttrekker in 2024.

“Ik wilde duidelijkheid over hoe het nu verder moet”, verklaart de burgemeester zijn keuze voor een vertrouwensstemming. “Aangezien heel wat mensen vandaag niet konden, had ik om uitstel gevraagd, maar dat is er niet gekomen. Ik stel mij de vraag of dit georkestreerd is. Ik werd op de hoogte gebracht door iemand van de leden dat de meerderheid mij niet als lijsttrekker wil bij de volgende verkiezingen.”

De Groote zegt akte te nemen van de beslissing en wenst verder geen commentaar te geven.

(Belga/MM)