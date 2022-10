Burgemeester ‘op toer’ in Kortrijk-Oost: “Ben je trots om Kortrijkzaan te zijn?”

Het stadsbestuur wil het contact met haar burgers versterken. Om die reden bezochten burgemeester Ruth Vandenberghe en de schepenen zondag tussen 10u en 12u opnieuw ruim duizend inwoners, dit keer in regio Kortrijk-Oost.

Alle buurtbewoners kregen de maand ervoor reeds een brochure met weetjes over hun buurt en werden uitgenodigd om via www.kortrijkspreekt.be te antwoorden op de vragen “Ik ben trots om Kortrijkzaan te zijn”, “Ik voel me veilig” en “Ik woon hier graag”. De toer werd beëindigd met een gratis drankje om 12u in café De Lille.

“Op grondgebied Kortrijk hebben we ongeveer 34.000 woningen, dus het is helaas niet mogelijk om bij iedereen aan te bellen”, vertelt Ruth. “Met deze bezoeken willen we verbindend werken en de drempel zo laag mogelijk maken om over zaken te babbelen die de buurt aanbelangt. Dat fysiek contact vind ik heel waardevol want via sociale media gaat er vaak nuance verloren.”

Wybren Klaver (37) woont voor zijn werk sinds eind 2016 in de Theodoor Sevenslaan en kreeg ook bezoek van onze burgemeester en communicatiemedewerker Geoffrey Sabbe. “Ik kom oorspronkelijk uit Lelystad, maar voel me intussen echt Kortrijkzaan. Ik vind Kortrijk Op Toer een prachtig concept, je leert de buurt kennen en wat er speelt. Het geeft ook de mogelijkheid om je vragen of zorgen te formuleren en daar onmiddellijk respons op te krijgen. Je voelt je gehoord als burger en dat geeft een goed gevoel. Met de receptie achteraf leer ik ook nieuwe mensen kennen uit de buurt en wie weet wel nieuwe vrienden.”