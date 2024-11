Burgemeester Marc Doutreluingne neemt na 42 jaar afscheid van de gemeenteraad in Zwevegem: “Ik heb ervan genoten”

Maandagavond vond de laatste gemeenteraad van deze legislatuur plaats in Zwevegem. Het werd ook meteen de laatste raadszitting van burgemeester Marc Doutreluingne nadat hij 42 jaar zetelde in de raad. “Toen ik begonnen ben als 27-jarige had ik nooit verwacht het meer dan 40 jaar vol te houden. Dit geluk heb ik wel gehad en mocht zeven legislaturen deel uitmaken van de gemeenteraad. Dit waren 490 gemeenteraadszittingen en ik kende drie voorgangers als burgemeester.”

Volgens hem kende hij drie locaties waar de zittingen plaatsvonden. De bovenzaal van het oude gemeentehuis, De Wieke in de bibliotheek en nu de raadzaal in het Gemeentepunt. Hij vergat daarbij dat de zittingen ook nog een tijdje plaatsvonden in de zaal van Gambrinus.

42 jaar

Marc Doutreluingne zat 30 jaar in de oppositie en was 12 jaar burgemeester van de gemeente. “Ik had het voorrecht om twee legislaturen burgemeester te zijn van een van de mooiste gemeenten van Vlaanderen. Ik heb ervan genoten. Ik heb zo’n 560 vergaderingen van het schepencollege mogen leiden. Soms met ‘ei’ en soms met ‘ij’, maar dat nam ik er graag bij”, klonk het.

Wat hem ook blij maakt, is dat hij in die jaren van burgemeester zijn vooral de gelegenheid kreeg mensen te ontmoeten. “Mensen die ik anders nooit zou ontmoet hebben. Verder heb ik veel problemen helpen oplossen en veel initiatieven kunnen nemen. Op gemeentelijk vlak zie je goed de concrete resultaten van uw inspanningen.”

Doutreluingne voegde er nog aan toe dat het gemeentelijk niveau niet het laatste is, maar wel het eerste, dicht bij de mensen. Hij besloot met te zeggen dat het langer had mogen duren, maar dat het niet beter had gekund.

Een beter Zwevegem

Vanuit de CD&V-fractie werd door Sem Vanhessche een dankwoordje uitgesproken naar alle raadsleden toe, die maandag hun laatste zitting hadden. “We liepen niet altijd op hetzelfde pad, maar het is die diversiteit aan ideeën en standpunten dat ons in staat gesteld heeft om na te denken wat het beste was voor Zwevegem. We hebben en hadden allen hetzelfde doel voor ogen: een beter Zwevegem.”